Top-Platzierungen beim Extel Survey 2017 für die LBBW Asset Management: Sie erreichte bereits zum fünften Mal in Folge den 1. Platz in Deutschland. Europaweit belegte die LBBW Asset Management erstmals den 1. Platz (Vorjahr: Platz 2). Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage internationaler Broker und börsennotierter Unternehmen.

"Wir freuen uns, dass unser Portfoliomanagement nun sowohl deutschland- als auch europaweit auf Platz 1 gewählt wurde. Die Top-Platzierungen sind ein Beleg für das Vertrauen seitens unserer Kunden und der Investmentbranche in unsere umfassende Fondsmanagement- und analytische Expertise", sagt Nicolas Themistocli, Chief Investment Officer der LBBW Asset Management. "Die sehr guten Ergebnisse bei der Extel-Umfrage sind für uns zugleich ein Ansporn, auch künftig die optimalen Investmententscheidungen im Sinne unserer Kunden zu treffen. Dass uns dies gelingt, spiegelt sich in der hohen Zufriedenheit unserer Kunden wider."

Der jährliche Extel-Survey zählt zu den größten Umfragen in der Investmentbranche. Mehr als 15.000 Anlageexperten haben dieses Mal daran teilgenommen und die Qualität von Fondsanbietern, Brokern sowie Investor Relations-Abteilungen von Unternehmen bewertet.

