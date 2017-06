Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach einem Gespräch mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern befinde sich in einer guten Position, um die Gewinne zu steigern, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Donnerstag. Die Nachfragetrends im zweiten Quartal sähen insgesamt gesund aus./ajx/la

