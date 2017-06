Vor 20 Jahren wurde Hongkong an China zurückgegeben. Nun reist Präsident Xi Jinping zum ersten Mal in die Stadt. Die Polizei geht gegen Demonstranten vor und nimmt unter anderem den jungen Aktivisten Joshua Wong fest.

Der erste Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Hongkong ist von der Festnahme bekannter Demokratie-Aktivisten überschattet worden. Kurz vor dem Eintreffen Xis zu den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie wurden die jungen Protestführer Joshua Wong und Nathan Law sowie mehr als 20 andere Aktivisten abgeführt.

Laut Polizeiangaben hatten die Demonstranten am Mittwochabend die goldene Bauhinien-Statue besetzt, die Peking der Stadt nach der Rückgabe an China 1997 geschenkt hatte. Die Bauhinien-Blüte, die an eine Orchidee erinnert, ist auch das Flaggensymbol der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Protestler seien zum Teil auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...