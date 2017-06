Wir sitzen immer mehr: im Auto, der Bahn, am Schreibtisch oder auf dem Sofa. Dabei kann der Spaziergang am Abend eine Wohltat sein - vor allem für das Gehirn sein. Zumindest unter einer bestimmten Voraussetzung.

Der Alltag in deutschen Büros ist meist ein bewegungsarmer. Die Augen auf den Bildschirm gerichtet, die Hände auf der Tastatur, sitzen Angestellte aller Hierarchieebenen wochentäglich acht Stunden am Schreibtisch. Dass das nicht gerade die Gesundheit fördert, haben immer mehr Unternehmen erkannt und bieten ihren Mitarbeitern höhenverstellbare Tische und ergonomische Stühle. Ziel: Die Entlastung des Rückens, der für so viel Sitzen nicht gemacht ist.

Nur für mehr Bewegung sorgt das nicht.

Dabei ist gerade die besonders wichtig, um unser Gehirn auf Trab zu bringen. Gerade gemächliches Gehen hat eine Vielzahl positiver Effekte auf unseren Organismus und unsere geistigen Fähigkeiten.

Mehr gehen, weniger grübeln, weniger depressive Gedanken

So hat ein Biologe der Stanford University herausgefunden, dass Spaziergänge im Grünen das Stresslevel reduzieren können. Dafür ließ Gregory Batman Probanden anderthalb Stunden über den grünen Campus seiner Uni laufen und maß danach ihre Gehirnaktivität. Dabei stellte er fest, dass der Teil des Gehirns, der von Hirnforschern allgemein mit Grübeln assoziiert wird, weniger aktiv war. Andere Studien zeigen, dass Spaziergänge ...

