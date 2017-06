Viele Jahre wurde um den Wiederaufbau der "Dresdner Bahn" in Berlin gestritten. Tunnel oder oberirdische Gleise in Lichtenrade? Diese Frage hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jetzt entschieden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klagen gegen ein Teilstück der "Dresdner Bahn" in Berlin abgewiesen. Die Planungen litten nicht unter gravierenden Fehlern, urteilte das Gericht in Leipzig am Donnerstag (Az.: BVerwG 3 A 1.16).

Mehrere Anwohner und die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm hatten gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt. Sie bemängelten vor allem den Lärmschutz an der Strecke in Berlin-Lichtenrade und forderten einen Tunnel statt der geplanten zwei oberirdischen Gleise.

Am Lärmschutzkonzept hatte das Bundesverwaltungsgericht jedoch nichts auszusetzen. Der Schutz der Anwohner sei in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Grenzwerte gemäß Bundesimmissionsschutzverordnung würden tagsüber auf allen ...

