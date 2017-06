Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Juni entgegen den Erwartungen nicht weiter verringert. Die am harmonisieren Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten stiegen mit einer Jahresrate von 1,5 (Vormonat: 1,4) Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 1,3 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,2 Prozent. Erwartet worden war eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau.

Die unerwartet robuste Inflationsentwicklung in Deutschland und in Spanien könnte den überraschend deutlichen Inflationsrückgang in Italien mehr als ausgeglichen haben. In Italien hatte sich die HVPI-Inflation auf 1,2 (1,6) Prozent verringert. Volkswirte hatten 1,4 Prozent Inflation erwartet. In Spanien sank die HVPI-Teuerung auf 1,6 (2,0) Prozent, prognostiziert waren 1,5 Prozent.

Eurostat wird Juni-Inflationszahlen für den Euroraum am Freitag (11.00 Uhr) veröffentlichen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten bisher einen Inflationsrückgang auf 1,2 (1,4) Prozent und einen Kerninflationsrate von 1,0 (0,9) Prozent.

Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschlands stieg im Juni mit einer Jahresrate von 1,6 (1,5) Prozent und um 0,2 Prozent auf Monatssicht. Volkswirte hatten 1,4 Prozent Jahresinflation und gegenüber dem Vormonat unveränderte Verbraucherpreise erwartet.

Inflationsdruck kam vor allem von den Dienstleistungen, deren Preise mit einer Jahresrate von 1,7 (1,2) Prozent stiegen. Die darin enthaltene Steigerungsrate bei den Wohnungsmieten betrug unverändert 1,8 Prozent.

Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresabstand um 2,8 (2,4) Prozent. Gemindert wurde der Inflationsdruck von den Energiepreisen, die exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats lagen, nachdem sie im Mai noch um 2,0 Prozent gestiegen waren. Die Güterpreise zusammengenommen stiegen mit einer Jahresrate von 1,5 (1,8) Prozent.

Endgültige Daten wird Destatis am 13. Juli veröffentlichen.

June 29, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)

