BERLIN (dpa-AFX) - Ausländer, Behinderte, Ältere und Alleinerziehende laufen nach einer neuen offiziellen Studie Gefahr, von Jobcentern und Arbeitsagenturen schlecht behandelt zu werden. Denn für die Vermittler kommt es darauf an, möglichst hohe Vermittlungszahlen zu erreichen, wie aus einem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervorgeht. Für Vermittler sei es deshalb von Vorteil, sich auf Arbeitslose zu konzentrieren, die leicht wieder einen Job finden. Befristete Verträge und hohe Fluktuation, fehlende Weiterbildung und Einarbeitung der Jobcenter-Mitarbeiter führten zudem zu Mängeln der Vermittlung./bw/DP/mis

