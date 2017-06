Der Chemiekonzern BASF hofft angesichts der Übernahmewelle in der Agrarchemiebranche auf günstige Kaufgelegenheiten bei Saatgut. "Wir haben gesagt, dass wir uns jede Gelegenheit anschauen, die sich aus der Konsolidierung ergibt", sagte der stellvertretende BASF-Chef Martin Brudermüller am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Ludwighafen.

