Zürich (awp) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat am Donnerstag ein neues Verpackungsgebäude an seinem Biotech-Produktionsstandort in Aubonne im Kanton Waadt eingeweiht. Das deutsche Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den letzten drei Jahren 27 Mio CHF in den Standort investiert und mehr als 200 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...