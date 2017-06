München (ots) - Das Erste wiederholt die drei ersten Filme der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Der Bozen-Krimi" mit Chiara Schoras und Tobias Oertel. Ab 6. Juli ermitteln "Frau Commissario" Sonja Schwarz und "Capo" Matteo Zanchetti zur besten Sendezeit vor der grandiosen Kulisse der Dolomiten in der Mordsache "Evelin Kronstadt". Ein schrecklicher Verdacht steht im Raum: War etwa Sonjas Mann Thomas der Täter? Die Nachforschungen verlaufen hochemotional - auch wegen der persönlichen Verwicklungen im Südtiroler Ermittlerteam. In weiteren Rollen spielen Gabriel Raab, Hanspeter Müller-Drossart, Xaver Hutter, Charleen Deetz, Lisa Kreuzer, Marion Mitterhammer, Ulli Maier, Thomas Sarbacher, Heio von Stetten, Julia Stemberger u.v.a.



Die Sendetermine:



6. Juli 2017, 20:15 Uhr Der Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren geht



13. Juli 2017, 20:15 Uhr Der Bozen-Krimi: Das fünfte Gebot



20. Juli 2017, 20:15 Uhr Der Bozen-Krimi: Herz-Jesu-Blut



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu den Filmen finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-bozen-krimi/index.html



Die DonnerstagsKrimi-Reihe "Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der JoJo Film- und Fernsehproduktion GmbH (Produzent: Dr. Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Marcus Ulbricht inszenierte "Wer ohne Spuren geht" (Kamera: Ludwig Franz); die Regie bei "Das fünfte Gebot" und "Herz-Jesu-Blut" führte Thorsten Näter (Kamera: Achim Hasse). Alle drei Drehbücher stammen von Jürgen Werner. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



Fotos über ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Kerstin Fuchs, freie Mitarbeiterin ARD Degeto Tel.: 0173/5357048, E-Mail: pressekontakt@degeto.de



Jörg Seewald, see4c Tel.: 0172/7245794, E-Mail: see4c@gmx.de