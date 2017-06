Verwirrung nach Draghi-Rede! Endet Niedrigzinsphase doch schneller als gedacht? Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihe sprang jedenfalls an! Und auch der Euro machte einen Satz. Kurzfristiges Ziel erreicht - und nun, Christoph Zwermann von Zwermann Financial? Run auf den Euro! 1,20 US-Dollar hält Christoph Zwermann von Zwermann Financial auf absehbare Zeit für möglich? Das würde bedeuten: Verluste am Aktienmarkt. Der DAX könnte dann auf 12.000 Punkte fallen, sagt Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard. Die US-Märkte reagieren auch. Aber nicht auf Grund des Dollar. Christoph Zwermann sieht eher eine Euro-Stärke, denn eine Dollar-Schwäche: Doch in den USA seien noch nicht genügend Risiken abgebaut. Ganz anders Neuseeland. Bilderbuchchart NZSX 50. Das Kursziel von Christoph Zwermann sowie Szenarien für den Fall, dass Brent weiter abrutscht, hier mit Antje Erhard im Gespräch