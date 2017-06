Der "Testballon" der EZB zum ersten Schritt hin zur strafferen Geldpolitik hat am Markt für Furore gesorgt. Nach den Draghi-Aussagen, "die schwache Inflation sei nur temporär", zog der Euro deutlich an, der Ölpreis stieg wieder und die Verunsicherung am Markt war perfekt. Kurz darauf hieß es von Seiten der EZB, die Aussagen seien falsch interpretiert worden. Wollte die Europäische Zentralbank lediglich testen, wie der Markt auf eine Straffung der Geldpolitik reagiert und wann ist es tatsächlich soweit, dass die Zinsen wieder steigen und der Aktienmarkt weniger attraktiv für Investitionen wird? Mehr dazu und weshalb die nächsten Wochen beim DAX entscheidend sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Jochen Stanzl, CMC Markets die Schwankungsanfälligkeit beim Rohöl und die Folgen bei einem weiteren Einbruch.