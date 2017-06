Baden-Baden (ots) -



Moderator Florian Weber stellt im SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" die Alltagstauglichkeit prominenter Kandidaten auf die Probe. Kann man als Radfahrer Punkte in Flensburg bekommen, obwohl man gar keinen Führerschein besitzt? Dürfen Lehrer in der Schule ein Smartphone einkassieren? Und stärkt Kuscheln das Immunsystem? In der Sonderausgabe "Meister des Alltags" treten vier prominente Teams gegeneinander an. Sie spielen jeweils für verschiedene Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache e. V.". In zwei Vorrunden spielen je zwei Teams um den Einzug ins Finale. In der 90-minütigen Sonderausgabe ist nicht nur Köpfchen, sondern auch Körpereinsatz und Geschick gefragt - am Samstag, 22. Juli, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Gewinne werden für soziale Projekte gespendet Die geübten "Meister des Alltags"-Teams, bestehend aus Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Comedian Bodo Bach sowie Schauspielerin Alice Hoffmann und Moderator Guido Cantz, spielen gegen Experten aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Wettermoderator Sven Plöger nimmt die Herausforderung gemeinsam mit Gedächtnissportlerin Christiane Stenger an. Comedian Lisa Fitz kämpft zusammen mit Moderator Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser für ein Hilfsprojekt. Die Teams spenden ihre Gewinne jeweils an die Vereine "JuKi e. V. - CircArtive Haus-Hof-Pimparello" aus Gschwend, "ARTefix - Freie Kunstschule Saarpfalz e. V." aus Homburg, "Sim TV - Kinderfilmakademie e. V." aus Sindelfingen und "Boxen macht Schule e. V." aus Montabaur.



Mit prominenten Kandidaten Erstaunliches über den Alltag erfahren Die Zuschauer erfahren in den Folgen der üblicherweise 30-minütigen Quiz-Sendung Wissenswertes und Skurriles zum Alltagsleben. Jeden Montag Abend strahlt das SWR Fernsehen um 22:30 Uhr eine Doppelfolge aus. Moderator Florian Weber bereichert darin die richtigen Antworten mit Service-Informationen für die Zuschauer.



Sendung "Meister des Alltags Extra" mit Moderator Florian Weber und vier prominenten Teams. Samstag, 22. Juli um 20:15 Uhr, SWR Fernsehen.



