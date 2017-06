Seit März ist der Sensor- und Radartechnikhersteller Hensoldt von Airbus unabhängig. Nun will das Unternehmen in fünf Jahren seinen Umsatz verdoppeln. Das Ziel soll mittels Zukäufen und aus eigener Kraft erreicht werden.

Der deutsche Sensor- und Radartechnikhersteller Hensoldt strebt eine Umsatzverdoppelung auf rund zwei Milliarden Euro innerhalb von fünf Jahren an. Dies solle je zur Hälfte aus eigener Kraft und durch Zukäufe geschehen, sagte Vorstandschef Thomas Müller am Donnerstag in Berlin. Hensoldt ist ein Spezialist für Radar- und Sensortechnik im Militär mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. ...

