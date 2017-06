Blue Apron, Anbieter von Kochboxen, hat den Börsengang nach einer Preissenkung für die Aktien geschafft. Der Börsengang wurde vor allem durch die Übernahme der Biosupermarkt-Kette Whole Foods durch Amazon belastet.

Der US-Kochboxen-Anbieter Blue Apron hat den Gang an die Börse nach einer Preissenkung für die Aktien geschafft. Mit 300 Millionen Dollar nahm das Unternehmen ein Drittel weniger ein als ursprünglich erhofft.

Die Aktien wurden zu jeweils zehn Dollar ausgegeben und damit am unteren Ende der Spanne von zehn bis elf Dollar, wie der Hellofresh-Rivale am Mittwochabend mitteilte. Belastet wurde der Börsengang durch die milliardenschwere Übernahme der Biosupermarkt-Kette Whole Foods durch den Internet-Händler Amazon, weil hier ein mächtiger Konkurrent entstehen könnte.

