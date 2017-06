Zur Feier der Arbeiten des renommierten Gelehrten und Künstlers Jao Tsung-i im Rahmen der Paris International Week



Paris (ots/PRNewswire) - HNA Group, ein Unternehmen der Fortune Global 500 mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, hat gestern bekannt gegeben, dass es Gastgeber der Ausstellung "Glamour of Jao's Lotus: Exhibition of Lotus-themed Artworks by Professor Jao Tsung-i" in Paris Pagoda sein wird. An der Ausstellung werden 38 Gemälde und Kalligraphien des renommierten chinesischen Gelehrten und Künstlers Professor Jao Tsung-i präsentiert. Es ist die erste Ausstellung von Professor Jao in Frankreich. Die Veranstaltung findet vom 27. Juni bis 2. Juli 2017 statt und erfolgt nur auf Einladung.



Die Ausstellung wird im Rahmen der HNA Paris International Week organisiert, bei der verschiedene Veranstaltungen der HNA Group stattfinden, um ihre globale Plattform zu feiern. Die Veranstaltungen werden in Paris, Frankreich, in Verbindung mit dem Titelsponsoring des HNA Open de France durch HNA stattfinden.



Lu Ying, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HNA Group, sagte: "HNA Group freut sich, die wichtigen Arbeiten von Professor Jao den Menschen von Paris präsentieren zu dürfen. Professor Jao ist einer der großen Geister und Talente des heutigen Chinas. Wir sind stolz, seine Kunst zu teilen und zur Förderung der Wertschätzung chinesischer Kunst und Wissenschaft beizutragen."



Lu Ying fuhr fort: "Als eines der wenigen wirklich globalen Unternehmen mit chinesischen Wurzeln und im Einklang mit der 'One Belt, One Road'-Initiative setzt sich die HNA Group für die Förderung des kulturellen Austausches über unsere Geschäftsbereiche, das Management und die philanthropischen Aktivitäten hinweg ein. Gleichzeitig wollen wir auch unser Erbe aufrechterhalten und hochleben lassen. Unser Engagement, etwas zurückzugeben, die Welt enger zusammenzurücken und gute globale Bürger zu sein, ist tief in der Unternehmensstruktur der HNA Group verankert. Wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, die Kunst zu unterstützen und einen Dialog zwischen dem Osten und dem Westen zu fördern."



Seit der Gründung hat die HNA Group gemeinnützige Beiträge von ungefähr USD 1.5 Milliarden an eine Reihe an Programmen geleistet und über USD 20 Millionen an künstlerische und kulturelle Organisationen in China sowie international gespendet, darunter an das National Center for the Performing Arts, das Palace Museum, die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sowie an das Jewish Museum. Im Jahr 2010 gründete die HNA Group die Cihang Foundation mit dem Ziel, ihr Engagement, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, auszuweiten und zu institutionalisieren.



Über die Ausstellung



Das Thema der Ausstellung ist auf die Lotusblume ausgerichtet. In der traditionellen chinesischen Kultur dient die Lotusblume als Symbol für Gelehrte mit hohen Grundsätzen. Die Arbeiten von Professor Jao vermitteln die wichtigsten Ideale und Grundsätze des Konfuzianismus, einschließlich der Reinheit, Schönheit und Gelassenheit der Geisteshaltung und des Strebens nach einem noblen Charakter.



Professor Jao ist ein weltbekannter chinesischer Gelehrter, Künstler, Poet und moderne Autorität des Konfuzianismus. Im Rahmen seiner 70-jährigen Forschung im Bereich der Sinologie hat Professor Jao über 100 Bücher und über 1.000 Artikel in einer Vielzahl von Disziplinen veröffentlicht. Er ist ein hoch angesehener Künstler und hat seinen eigenen Mal- und Kalligraphie-Stil entwickelt, der durch die Internalisierung der Essenz chinesischer Meisterwerke entstanden ist. Er ist mit zahlreichen angesehenen Universitäten auf der ganzen Welt verbunden und hat während seiner Karriere viele bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter der Prix Stanislas Julien vom College de France, den Life Achievement Award des Hong Kong Arts Development Council und die Grand Bauhinia Medal vom Hong Kong S.A.R Government. Professor Jao amtet momentan als siebter Präsident der Xiling Seal Art Society und als Associate Foreign Member der Academie des Inscriptions et Belles-Lettres des Institut de France.



Über HNA Group



HNA Group ist ein Unternehmen der Fortune Global 500 mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Hainan zu einem globalen Unternehmen entwickelt mit Vermögenswerten von mehr als USD 145 Mrd., einem Jahresumsatz von US 90 Mrd. und einer internationalen Belegschaft von fast 410.000 Mitarbeitenden, hauptsächlich in Nordamerika, Europa und Asien. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal integrierter Global Player mit marktführenden Stellungen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienste. HNA betreibt und investiert in fast 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern in den wichtigsten Märkten und verfügt über 1.250 Flugzeuge, welche rund 100 Millionen Passagiere in 270 Städte auf der ganzen Welt befördern. Das Logistikgeschäft von HNA ist führend in den Bereichen Logistik und Supply Chain Management mit Kompetenzen in den Bereichen Versand und Anlagenherstellung, Seetransport, Zahlungsplattformen von Dritten und Projektfinanzierung. Im Bereich Finanzdienstleistungen ist HNA das größte chinesische Non-Bank-Leasingunternehmen und ein führender Anbieter einer vielfältigen Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen-Leasing, Versicherung, Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Kreditdienstleistungen.



