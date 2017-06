Liebe Trader,

Übergeordnet steckt die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus seit November 2016 in einem Aufwärtstrend, der vom Unterstützungsniveau bei rund 50,00 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 77,25 Euro aufwärts reichte. Allerdings nahm die Dynamik zuletzt merklich ab, sodass die Aktie von Airbus in eine träge aber noch aufwärts gerichtete Trendphase überging. Im gestrigen Handel rutschte das Papier schließlich unter die bis dahin immer zuverlässigen EMA 50 ab, wodurch ein klares Warnsignal an Käufer ausgesendet wurde. Im heutigen Handel wird das Wertpapier aber weiter abverkauft und droht jetzt unter eine rot eingezeichnete Trendlinie im Tageschart weiter abzurutschen. Ein Bruch dieses Niveaus dürfte folglich zu einem kurzfristigen Kursrutsch führen und bietet daher tendenziell Short-Chancen.

Short-Chance:

Ein nachhaltiger Kursrutsch unter das Niveau von 72,20 Euro dürfte in dem Wertpapier von Airbus den nötigen Verkaufsimpuls liefern und für ein sofortiges Verkaufssignal zunächst in Richtung 70,00 Euro sorgen. Darunter ist mit Abgaben auf die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro zu rechnen und kann folglich über entsprechende Short-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb des Niveaus von 74,50 Euro befinden, falls im heutigen Handel ein größerer Turnaround einsetzen sollte. Entscheidend sind hierbei aber immer die Tageschlusskurse! Nur ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über das Niveau von 76,00 Euro kann eine fortgesetzte Trendbewegung zur Oberseite einleiten.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 72,20 Euro

Kursziel: 70,00 / 68,50 Euro

Stopp: > 74,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,30 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Airbus Group, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 72,65 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

