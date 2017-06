München - Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Ostdeutschland stieg im Juni kräftig von 112,2 auf 114,6 Punkte und übertraf damit den im April aufgestellten Rekordwert, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nachdem die Befragungsteilnehmer ihre Geschäftserwartungen im letzten Monat nach unten korrigiert hatten stiegen diese im Juni wieder deutlich.

