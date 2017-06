Videoclip von Alasdair McLellan unter eigener Regie gedreht

Calvin Klein, Inc. gab heute bekannt, dass Raf Simons, Chief Creative Officer des Unternehmens, mit The xx und dem Fotografen und Filmemacher Alasdair McLellan bei der kreativen Konzeption und Regie für das Musikvideo zum neuesten Songs der Band "I Dare You" zusammengearbeitet hat.

Calvin Klein, Inc. Chief Creative Officer Raf Simons Collaborates with The xx for "I Dare You" Music Video (Photo: 2017 Alasdair McLellan)

Simons ist seit Jahren ein Bewunderer von The xx Jamie Smith, Romy Madley Croft und Oliver Sim und fühlte sich sehr zur Arbeit der Band mit McLellan bei den Musikvideos zu den Songs "On Hold" und "Say Something Loving" hingezogen. Simons sah eine Verbindung zwischen den Musikvideos und seiner eigenen Arbeit bei CALVIN KLEIN und freute sich sehr, bei dem dritten Videoclip der Trilogie mitwirken zu können. Dabei richtete er sein Augenmerk auf die architektonischen und atmosphärischen Elemente, wobei er von einer ausgewählten Truppe von CALVIN KLEIN-Mitarbeitern unterstützt wurde.

Das Musikvideo wurde in Los Angeles im Sowden House von Lloyd Wright und Rainbow House von John Lautner gedreht. Die Eröffnungsszene zeigt die Schauspielerin Millie Bobby Brown, die aktuell in der Calvin Klein By Appointment-Kampagne zu sehen ist. Weitere Schauspieler in dem Musikvideo sind Ashton Sanders, der zurzeit bei der Calvin Klein Underwear-Werbekampagne Frühjahr 2017 dabei ist, Paris Jackson, die am diesjährigen Costume Institute Benefit als Gast der Marke teilnahm, und die Models Lulu und Ernesto Cervantes, die in Werbekampagnen der Band und in der Herbst 2017 CALVIN KLEIN 205W39NYC-Fashionshow auftreten.

Auf dem YouTube-Kanal von The xx ist das Musikvideo heute erstmals zu sehen. Näheres über die Zusammenarbeit erfahren sie hier.

https://www.youtube.com/watch?v=qqflFMhkqHM&feature=youtu.be

