Finanzierung wird begleitet durch neuen U.S. Hauptsitz und Ergänzungen zum Aufsichtsrat und Management-Team

Make.TV, die branchenführende Cloud-basierte Live-Video-Akquisitions und Management-Lösung, gab heute eine erste Finanzierungsrunde über US$ 8,5 Mio. bekannt, die von Voyager Capital geführt wird. Microsoft Ventures, Vulcan Capital und Arnold Ventures nahmen auch an der Finanzierung teil.

Im Rahmen der Finanzierung wird Erik Benson, General Partner bei Voyager Capital, zusammen mit Bruce Chizen, dem ehemaligen CEO von Adobe Systems, dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitreten. Jonathan Wilner, früher VP von Produkt Strategie bei Telstra's Ooyala, tritt als Chief Marketing Officer bei.

"Mit der heutigen Finanzierung wird Make.TV seine Produktentwicklung, Marketing- und Vertriebsbemühungen weltweit schnell beschleunigen", sagte Andreas Jacobi, CEO von Make.TV, "Wir sind auch begeistert, durch Erik, Bruce und Jonathan zusätzliche Erfahrung im Bereich der Führung von Medientechnologieunternehmen für Make.TV dazugewinnen zu können und dass Microsoft Ventures, Vulcan Capital und Arnold Ventures uns dabei helfen, die herausragende Marktchance zu nutzen."

"Make.TV revolutioniert Live-Video Routing und Kuration", sagte Erik Benson, General Partner, Voyager Capital. "Es ist offensichtlich, dass Videoproduzenten einen weitaus einfacheren Weg benötigen, um mehrere Quellen von Live-Video zu akquirieren, zu kuratieren und zu verteilen. Was Make.TV gebaut hat, ist eine unglaublich zuverlässige und flexible Plattform, die Profis sowohl im Live-Fernsehen als auch im eSport ermöglicht genau dies zu tun. Voyager freut sich sehr, einen weiteren Macher im Videomarkt in seinem Portfolio zu haben, nach seinem Erfolg mit Elemental Technologies als ein Pionier in der Videoverarbeitung."

"Die Fähigkeit, von Usern generierte Inhalte zu akquirieren und zu verbreiten, ist in der heutigen Medienlandschaft von unschätzbarem Wert, da die Nutzer schnell über alle Bildschirmgrößen und alle sozialen Feeds auf Informationen zugreifen können", sagte Nagraj Kashyap, Corporate Vice President, Microsoft Ventures. "Wir freuen uns, Make.TV dabei zu unterstützen, digitale Barrieren zu brechen, um die Art und Weise zu verändern, wie Live-Inhalte generiert, produziert und verteilt werden."

Die Make.TV Live Video Cloud ("LVC") ermöglicht es Rundfunkanbietern und Online-Publishern, benutzergenerierte und professionell produzierte Live-Videos jeglicher Quellen zu akquirieren, darunter auch mobile Geräte und soziale Plattformen. Make.TV-Kunden nutzen die Live Video Cloud, um die besten Inhalte aus unbegrenzten Live- und Near-Live-Videoquellen in Echtzeit zu kuratieren. Verlage aller Art überwachen eingehende Live-Feeds und kommunizieren mit ihren Mitwirkenden über Intercom oder Chat, während das Programm für ihre Zuschauer überall ausgespielt werden kann über über TV, soziale Netzwerke und OTT.

Führende Medien- und Technologieunternehmen, wie der größte eSport-Sender ESL, BAMTech/MLB, Viacom, FOX Sports Brasil, RTL2, SWR und BR in Deutschland, sowie der Schweizer Rundfunksender SRF, gehören zu den vielen Kunden, die die Live Video Cloud von Make.TV nutzen.

An dieser Finanzierungsrunde haben auch Angel Investoren Andy Liu, Sanjay Reddy, Raazi Imam und Make.TV's frühen Investoren teilgenommen: der deutsche Hightech Gründerfonds (HTGF), MediaVentures, Wellen Nöthen Ventures und dimensional Ventures.

Als Teil der Finanzierung eröffnet Make.TV Büros in Seattle, WA (Hauptsitz) und Los Altos, CA und erweitert das Entwicklerteam und die Kundenbetreuung in Köln.

Über Make.TV

Make.TV ist der führende Anbieter von Cloud-basierten, Live-Video-Akquisitions- und Management-Lösungen. Die Live Video Cloud ("LVC") hat den Einsatz mobiler Geräte für crowd-sourced Live-Video vorangetrieben und bietet unübertroffene Lösungen für Top-Medien-, Unterhaltungs- und Technologieunternehmen weltweit, darunter ESL, MTV Viacom, FOX Sports Brasil und die Swiss Broadcasting Corp (SRF). Die preisgekrönte Live Video Cloud von Make.TV befähigt Redakteure, Live- und On-Demand-Inhalte von jeder Quelle eSports, Mobiles oder traditionellen Kameras auf jeden Bildschirm und multiple Destinationen auf einmal zu bringen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Seattle und Köln. Weitere Informationen finden Sie unter www.make.tv.

Über Voyager Capital

Voyager Capital ist eine führende Westküsten-Informationstechnologie-Venture-Firma, die Unternehmer mit Ressourcen, Erfahrung und Verbindungen beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen unterstu¨tzt. Voyager investiert vor allem in frühe Phasen, digitaler Medien-, Software- und Dienstleistungsunternehmen, in denen die Domain-Kompetenz des Unternehmens, Go-to-Market- und Teambuilding-Ressourcen dazu beitragen, Marktführer zu bauen. Voyager Capital managed US$ 420 Millionen mit Büros in Seattle, Washington; Portland, Oregon; und Menlo Park, Kalifornien.

Über Microsoft Ventures

Microsoft Ventures ist der Corporate Venture Arm von Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft), das führende Unternehmen für Plattformen und Produktivität innerhalb der Vorreiter im Bereich Mobile und Cloud. Microsoft Ventures sind Partner visionärer Unternehmern, die digitale Transformation vorantreiben wollen. Als Teil des Versprechens an Portfoliounternehmen bietet Microsoft Ventures einen konkurrenzlosen Zugang zu marktführenden Ressourcen und strategischen Beziehungen weltweit. Microsoft Ventures betreibt derzeit Standorte in London, New York, San Francisco, Seattle und Tel Aviv. Erfahren Sie mehr unter www.microsoftventures.com.

Über Vulcan Capital

Vulcan Capital ist der Multi-Milliarden-Dollar-Investmentarm von Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Paul Allen. Wir sind nicht durch traditionelle Dealstrukturen, Assetklassen oder Halteperioden begrenzt. Stattdessen haben wir einen unternehmerfreundlichen Ansatz und können sowohl in private als auch in öffentlichen Unternehmen mit einem langfristigen Anlagehorizont investieren. Wir haben keine definierten Grenzen für die Investitionsgröße, fokussieren uns aber in der Regel auf Investitionen von $10 bis $100 Mio. oder mehr, sowie kleinere, ausgewählte Venture-Investitionen. Vulcan Capital wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle mit einem zusätzlichen Büro in Palo Alto.

Über Arnold Venture Group

Arnold Venture Group ist eine Venture Capital Firma aus dem pazifischen Nordwesten der USA, die in innovative Unternehmen zwischen Seed- und Wachstumsphase der Entwicklung investiert. Wir bemühen uns, mit hochqualitativen Managementteams in Sektoren zusammenzuarbeiten, die die größten Chancen für Wachstum und Disruption in unserer Wirtschaft schaffen.

Über den High-Tech Gru¨nderfonds (HTGF)

Der High-Tech Gru¨nderfonds (HTGF) ist Deutschlands aktivster Fru¨hphaseninvestor. Mit einem Volumen von rund 820 Mio. EUR in drei Fonds finanzieren wir junge innovative Technologie Startups und unterstu¨tzten sie aktiv bei der Umsetzung ihrer Gescha¨ftsidee. Thematisch sind wir breit aufgestellt. Unsere drei Investmentteams fokussieren sich auf hardwarenahe Ingenieurwissenschaften, Life Science, Chemie und Material Science sowie Software, Media Internet. Unsere Investoren der Public-Private-Partnership sind das Bundesministerium fu¨r Wirtschaft und Energie, die KfW sowie namhafte Wirtschaftsunternehmen.

Über Media Ventures GmbH

Die Media Ventures GmbH ist eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Sitz in Köln. Auf der Suche nach Teams und Ideen helfen wir in allen Phasen von der Gründung über die Wachstumsphase bis hin zur Unternehmensreife. Wir konzentrieren uns auf den europäischen Raum mit Schwerpunkt Deutschland, branchenunabhängig und mit breitem Marktfokus. Das von uns angebotene Dienstleistungspaket ist dabei einmalig.

Wellen+Nöthen Ventures

dimensional Ventures

