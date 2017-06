Kanzlerin Angela Merkel über den G20-Gipfel, ihre Strategie gegenüber Donald Trump, den Papst, das expansive China - und die Fehler der deutschen Autoindustrie.

WirtschaftsWoche: Frau Bundeskanzlerin, wie fühlt es sich an, Regierungschefin von "very bad" Germany zu sein, wie es der amerikanische Präsident Donald Trump ausdrückt?

Angela Merkel: Es fühlt sich sehr gut an, Bundeskanzlerin des Landes zu sein, das ich liebe und dem ich dienen will, und es ist natürlich auch viel Verantwortung damit verbunden. Ein solcher Anwurf, der sich auf unseren Handelsüberschuss bezog, ficht mich nicht an. Der Überschuss ist weder gut noch böse, sondern Ergebnis des Zusammenspiels von Angebot und Nachfrage auf den Weltmärkten.

Müssen Sie Donald Trump nicht sogar ein bisschen dankbar dafür sein, dass er als erster Populist der Vereinigten Staaten auch in Europa den politischen Wind gedreht und Ihre Kanzlerschaft gerettet hat?

Das ist nicht meine Betrachtungsweise. Donald Trump wurde nach den Regeln der amerikanischen Demokratie gewählt. Viele Menschen in den USA haben ganz offensichtlich den Eindruck, dass ihr Land Defizite hat und sie zu kurz gekommen sind. Nach diesen Wählern hat der Präsident seine Programmatik ausgerichtet.

Das ist die inneramerikanische Betrachtungsweise. Für die Wiederbelebung Europas ist das abschreckende Beispiel Donald Trump doch ein Geschenk.

Sagen wir es so: Wir wurden in Europa gerade im vergangenen Jahr durch verschiedene Ereignisse daran erinnert, dass sich das, was uns wichtig ist und unseren Interessen entspricht, nicht von alleine ergibt. Wir müssen uns intensiver um die Lösung der Konflikte in Europas Nachbarschaft kümmern, und wir müssen mehr als früher selbst die Werte, die Europa ausmachen, verteidigen.

Aber verschafft Ihnen die Bedrohung durch Trump nicht einen Aufschwung in der Beliebtheit, der vor einigen Monaten noch völlig undenkbar schien?

Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon auch an meine eigenen Kräfte. Wir leben in einer multipolaren Welt, die auf der einen Seite zunehmend ungeordneter ist, auf der anderen Seite aber durch die Digitalisierung immer enger zusammenwächst. Das ist der Hintergrund, vor dem wir in Deutschland und Europa uns fragen müssen: Wie werden wir widerstandsfähiger gegen Krisen? Wie bleiben wir innovativ, leistungsstark und zukunftsfähig? Wie kämpfen wir in diesem internationalen Umfeld für unsere Werte und Interessen? Diese Fragen werden auch beim G20-Gipfel nächste Woche in Hamburg eine zentrale Rolle spielen.

Trump, die Flüchtlingskrise, das Erstarken der AfD - das sind alles Entwicklungen, die in etwa zeitgleich aufkamen und die innenpolitische Lage deutlich verändert haben.

Die innenpolitische Lage hat sich aus meiner Sicht in den letzten sechs bis acht Monaten vor allem deshalb verändert, weil es uns gelungen ist, nachdem 2015 und 2016 sehr viele Menschen als Flüchtlinge zu uns kamen, die Situation - trotz aller fortbestehenden Herausforderungen - sehr viel besser zu steuern und zu ordnen. CDU und CSU haben daran gearbeitet, auf die allermeisten Fragen gemeinsame Antworten zu geben.

Wenn Sie mit Donald Trump direkt zu tun haben, wirkt es, als gebe es da keine sehr große Basis für Verständnis. Täuscht das?

Wir hatten bei unseren bisherigen Treffen und Gesprächen durchaus produktive, wenn auch bei einigen Themen sehr schwierige Diskussionen. Zwischen Deutschland und den USA gibt es auf der einen Seite immer ein breites Feld gemeinsamer Interessen, nehmen Sie beispielsweise die große Herausforderung des Kampfes gegen den Terrorismus. Dagegen sichert uns nur engste Zusammenarbeit, auch Zusammenarbeit unserer Nachrichtendienste. Auf der anderen Seite gibt es zu vielen Fragen der Globalisierung derzeit sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ich bin überzeugt, dass die Globalisierung viele Chancen bietet, dass alle Teile der Welt gewinnen können und Menschen in allen Ländern davon Vorteile haben. Die amerikanische Seite aber sieht das anders, eher als Ergebnis eines Kampfes, bei dem einer gewinnt und ein anderer verliert. Diese beiden Sichtweisen reiben sich natürlich aneinander.

Trump ist ja unberechenbar. Zittern Sie noch bei jedem Tweet, den Sie lesen, oder legt sich das mit der Zeit?

Ich habe noch nie gezittert. Ich nehme die Dinge zur Kenntnis, und zwar alle, die um mich herum passieren.

"Wir müssen das Gemeinsame herausarbeiten, ohne das Trennende zuzuschütten"

Verfolgen Sie seine Twitter-Meldungen?

Manchmal. Alle relevanten Tweets werden ja auch sofort von den Nachrichtenagenturen aufgegriffen.

Sie haben im Vorfeld des G20-Gipfels mit allen Staatschefs Kontakt gehabt und viele der Teilnehmerländer sogar bereist. Warum geben Sie sich so viel Mühe mit einem Gipfel, den Trump zu blockieren droht?

Ein Jahr lang die G20-Präsidentschaft innezuhaben ist eine Ehre und eine Herausforderung. Als Treffen von Staats- und Regierungschefs entstanden die G20 ja in der Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise, als die Welt kurz vor dem Abgrund stand. Das Format ist also ein gutes Beispiel dafür, wie alle gewinnen können, wenn sie zusammenhalten und sich gemeinsame Regeln geben. Der Aufwand für ein solches Treffen ist groß, aber es fördert die Verständigung unter diesen Ländern mit sehr unterschiedlichen politischen Kulturen und Wertvorstellungen. Außerdem ist G20 weit mehr als die zwei Tage von Hamburg. Es ist ein monatelanger Prozess mit Ministertreffen, Sherpa-Verhandlungen und einer Vielzahl von Diskussionen mit der Zivilgesellschaft. Im Grunde sorgt G20 dafür, dass erhebliche Teile der Welt permanent miteinander im Gespräch sind. Dass die erste Begegnung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin hier in diesem Rahmen in Hamburg stattfindet, zeigt doch zusätzlich die Bedeutung.

Die Welt stand damals kurz vor einem höllischen Abgrund. Sind Sie deswegen noch kurz beim Papst vorbeigereist, um sich Beistand für das nächste Mal zu holen?

Ich bin zum Papst gereist, weil er eine wahre Weltorganisation vertritt und weil ich weiß, dass er sich sehr für eine gerechte Globalisierung interessiert, die darauf abzielt, das Leben aller zu verbessern. Es ist mir wichtig, ihm zuzuhören, gerade weil er manchmal unbequeme, auch harte Worte an uns richtet, die wir ernst nehmen sollten.

Was war das Härteste, was der Papst Ihnen persönlich gesagt hat?

Mir persönlich nicht. Aber er hat die Verhältnisse in einigen Flüchtlingslagern beschrieben und mit Konzentrationslagern verglichen, da muss man schon aufhorchen.

Gibt es Inspiration jenseits des Tagespolitischen, die Sie aus einem solchen Treffen mitnehmen?

Man kann von der Methodik des Papstes lernen: Er formt viele Dinge so, dass sie den eigenen Wertevorstellungen entsprechen, und ist dennoch bereit, den sehr unterschiedlichen Interessen seiner Gesprächspartner entgegenzukommen, ohne sich selbst zu stark zu verbiegen. Biegen, biegen, aber nicht brechen, so beschreibt er das, und das ist auch für den G20-Gipfel ein guter Ansatz. Wir müssen auf einem solchen Gipfel das Gemeinsame herausarbeiten, ohne das Trennende zuzuschütten.

Der Papst hat sich auch sehr stark in Sachen Klimaschutz geäußert. Wird das Klimaschutzabkommen überhaupt noch eine Rolle spielen beim Gipfel oder in der Abschlusserklärung?

Das geht ja gar nicht anders. Der Klimaschutz ist bei G20 seit Langem ein Thema. Jetzt ist natürlich eine besondere Situation dadurch entstanden, dass die amerikanische Regierung aus dem Pariser Abkommen austreten möchte. Das Thema wird aber dessen ungeachtet genauso eine Rolle spielen wie das andere Thema, das ebenfalls nicht ganz einfach ist: der Kampf für offene Märkte und gegen Protektionismus.

Bei der Finanzierung des Antiterrorkampfes haben Sie gemeinsame Interessen mit den USA. Hier wäre es doch einfacher, zu gemeinsamen Zielen zu kommen.

Ja klar, nicht nur beim Kampf gegen die Terroristen selbst, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...