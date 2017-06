Timeless Hideaways begibt Immobilien Unternehmensanleihe

Emissionsvolumen bis zu 10 Mio. EUR zum Bau von Luxus-Ferienimmobilien Angebot für Anleger: Laufzeit: 7 Jahre, Verzinsung: 7,00% p.a., vierteljährliche Zinszahlung erstmalig am 1.11.17 Stückzinsfreie Zeichnung vom 30. Juni bis 28. Juli 2017 möglich

München, 29. Juni 2017 - Das Münchner Immobilienunternehmen Timeless Hideaways GmbH, das europaweit exklusive Luxusvillen und -chalets realisiert, begibt nach Billigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bei einer jährlichen Verzinsung von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren (ISIN: DE000A2DALV1 / WKN: A2DALV). Neben vierteljährlichen Zinszahlungen gewährt die Anleihe den Investoren gläubigerfreundliche Sicherheiten, insbesondere ein Treuhandkonto, auf dem die Miet- und Verkaufserlöse der Immobilien eingehen.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Bau von Luxus-Ferienimmobilien an Top-Standorten in Europa verwendet. Erste Projekte werden noch in diesem Jahr im Raum Kitzbühel und auf Mallorca umgesetzt. Optionen zum Kauf von weiteren Grundstücken bestehen in der Region Kitzbühel, der Region Zell am See, der Region Tegernsee und auf Ibiza.

Zeichnungsfrist und Handelsstart Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 30. Juni bis 28. Juli 2017, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich zum 1. August 2017.

Auch für Privatinvestoren Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab Beginn der Zeichnungsfrist bei Kreditinstituten und Direktbanken in Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Düsseldorfer Wertpapierbörse gezeichnet werden.

Service Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen ab sofort im Bereich "Dokumente" auf unserer Homepage www.timeless-luxury.com zur Verfügung.

Über die Timeless Hideaways GmbH: Timeless Hideaways ist Anbieter exklusiver Luxusvillen und Luxuschalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Projektentwicklung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf erfolgen aus einer Hand. Dabei arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten, Designern sowie Partnern aus der Immobilienbranche zusammen. Der regionale Schwerpunkt liegt derzeit in Österreich, in Deutschland und auf den Balearen. Bei der Finanzierung der Projekte arbeitet Timeless Hideaways eng mit einer österreichischen Raiffeisenbank zusammen. Die Timeless Hideaways GmbH ist außerdem zu 50% an der österreichischen Timeless Projektentwicklungsgesellschaft mbH beteiligt. Die übrigen 50% hält die Beteiligungsgesellschaft einer österreichischen Raiffeisenbank.

Die Anleihe der Timeless Hideaways GmbH (WKN: A2DALV) notiert voraussichtlich ab 1. August 2017 an der Börse Düsseldorf. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com.

Zu Timeless gehören auch die Unternehmen Timeless Properties, Timeless Homes und Timeless Projects.

Timeless Properties GmbH Timeless Properties betreibt die beiden Luxus-Ferienvillen TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser und TIMELESS HIDEAWAY Zell am See. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Mit der TIMELESS SELECTION, einer Auswahl edler Spirituosen, Zigarren und Weine, ist TIMELESS offizieller Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Die Property Ventures GmbH, Köln, hält 26% an der Timeless Properties GmbH.

Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Im Rahmen eines Exklusivvertrages entwickelt Timeless Homes sämtliche Immobilienprojekte der Timeless Properties GmbH.

Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com

Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de

Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIMELESS Hideaways GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2017/2024 der TIMELESS Hideaways GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 29.06.2017 gebilligten Wertpapierprospekts sowie etwaige Nachträge. Der am 29.06.2017 gebilligte Wertpapierprospekt sowie etwaige Nachträge sind bei der TIMELESS Hideaways GmbH, Maximilianstraße 13, 80539 München sowie als Download auf ihrer Homepage www.timeless-luxury.com kostenfrei erhältlich.

Zusatzmaterial zur Meldung:

