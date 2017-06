Die Philippinen und Indonesien sind weltweit die beiden größten Erzeuger von Kokosnüssen und Exporteure von Produkten auf Kokosnuss-Basis. Die Mehrheit der Anbauer von Kokospalmen sind Kleinbauern und Pächter, die weniger als vier Hektar Land kultivieren und selten in funktionierenden Farmergruppen und Kooperativen organisiert sind. Daraus ergeben sich einige Herausforderungen: Geringe oder keine Skaleneffekte, fehlende Finanzierungs- und Ausbildungsressourcen sowie eine starre Lieferkette, welche die Abhängigkeit der Bauern von Mittelsmännern erhöht und dazu führt, dass an einer ineffizienten und nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praxis festgehalten wird.

Transparenz entlang der Lieferkette für Kokosöl

Durch die Zusammenarbeit mit den Kleinbauern und die Vermittlung besserer Praktiken soll die Produktivität ihres Anbaus verbessert und so das Einkommen der Kleinbauern sowie ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erhöht werden. Dies soll über Schulungen in Good Agricultural Practices (GAP) und Zwischenfruchtanbau, den Ausbau der Kompetenzen in der landwirtschaftlichen Betriebsführung sowie einer Stärkung der Farmergruppen erreicht werden. Rund 3.000 Kleinbauern auf den Philippinen und 300 in Indonesien werden von dem Programm profitieren. Aus dieser Gruppe werden rund 800 Kleinbauern eine zusätzliche Fortbildung zu den Standards des Sustainable Agriculture Network (SAN) erhalten, um eine Rainforest Alliance-Zertifizierung zu beantragen. Die Entwicklungspartnerschaft arbeitet auch an einer rückverfolgbaren Lieferkette für zertifiziertes Material, um die Transparenz entlang der Lieferkette für Kokosöl zu erhöhen. Zielregionen sind das südliche Mindanao und das südliche Leyte auf den Philippinen sowie Amurang in der indonesischen Provinz Nord-Sulawesi.

Cargill besitzt und betreibt Copra-Sammelstationen und Zerkleinerungsanlagen. Das Unternehmen bietet Kleinbauern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...