IPO/ROUNDUP: Delivery Hero holt sich fast eine Milliarde Euro bei Börsengang

FRANKFURT/BERLIN - Der erst sechs Jahre junge Essens-Lieferdienst Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de, Foodora) sammelt bei seinem Sprung aufs Börsenparkett annähernd eine Milliarde Euro ein. Es ist damit hierzulande der bislang größte Börsengang des Jahres. Davon profitiert auch Großaktionär Rocket Internet , der sich von einem Teil seiner Anteile trennt. Ab Freitag werden die Aktien in Frankfurt gehandelt.

ROUNDUP: Covestro will liquide Mittel für Zukäufe oder Ausschüttungen nutzen

LONDON - Der Kunststoffproduzent Covestro rechnet dank guter Nachfrage seiner Kunden mit einem anwachsenden Berg liquider Mittel. Darauf will die Bayer -Tochter nicht sitzen bleiben, sondern die Gelder in Zukäufe investieren oder ihren Aktionären zugute kommen lassen, wie Covestro-Chef Patrick Thomas auf dem Kapitalmarkttag in London skizzierte.

ROUNDUP: Konzerne leiden immer noch unter Folgen von Cyberattacke

NEW YORK - Weltweit agierende Unternehmen haben nach wie vor mit den Folgen des massiven Cyberangriffs von Dienstag zu kämpfen. Beim US-Logistikriesen FedEx war der weltweite Betrieb der Tochter TNT Express gestört. Der finanzielle Schaden könne "erheblich" sein, warnte FedEx am späten Mittwoch. Bei der weltgrößten Reederei Maersk blieben Container-Terminals in mehreren Häfen lahmgelegt. Der Betrieb anderer wurde durch den Ausfall automatisierter Systeme behindert. Unter anderem am Hafen von Mumbai in Indien bildeten sich lange Lastwagen-Schlangen. Die Maersk-Reederei könne auch keine neuen Aufträge auf üblichen Wegen annehmen, weil das Portal dafür gestört sei, sagte Top-Manager Vincent Clerc dem Finanzdienst Bloomberg.

EU-Kommission denkt über neue Regeln für CO2-Grenzwerte bei Pkw nach

BRÜSSEL - Die EU-Kommission erwägt eine neue Methode zur Festlegung von Abgas-Grenzwerten für Autos. Die Hersteller müssten dann nicht mehr einen fixen Kohlendioxid-Grenzwert mit ihrem Sortiment einhalten (Flottendurchschnitt). Stattdessen müssten sie prozentuale Verbesserungen schaffen. Es seien aber noch verschiedene Möglichkeiten im Gespräch, wie EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete am Mittwoch in Brüssel sagte. Dabei gehe es aber um längerfristige Vorgaben.

ROUNDUP: Auto-Importeure: CO2-Ausstoß geht wieder hoch

FRANKFURT - Die zunehmende Skepsis gegenüber dem Dieselantrieb treibt bei Neuwagen den durchschnittlichen Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids nach oben. Nach Angaben des Importeurverbandes VDIK ist der Emissionsdurchschnitt der in Deutschland zugelassenen Neuwagen im ersten Halbjahr 2017 innerhalb eines Jahres um 0,6 Gramm auf 127,6 Gramm CO2 pro Kilometer gestiegen.

ROUNDUP: H&M legt dank Onlinegeschäft im zweiten Quartal zu - Aktie im Plus

STOCKHOLM - Der neue Fokus auf das Internet trägt bei der Modekette H&M (Hennes & Mauritz) Früchte. Nach einem noch eher mühsamen Jahresstart nahm das Geschäft der Schweden im zweiten Geschäftsquartal an Fahrt auf. Dank eines starken Wachstums im Onlinegeschäft legten die Umsätze von Anfang März bis Ende Mai um 10 Prozent auf knapp 51,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 5,3 Milliarden Euro) zu, wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte. An der Börse gaben die Quartalszahlen der Aktie ordentlich Auftrieb.

ROUNDUP: Maschinenbauer rechnen 2017 mit deutlich stärkeren Zuwächsen

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer erwarten nach einem starken Mai im Gesamtjahr mehr Wachstum. Der Branchenverband VDMA rechnet nun mit drei Prozent Plus bei der Maschinenproduktion. Bisher lag die Latte bei einem realen Zuwachs von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sky-Übernahme durch Murdoch: London fürchtet um Medienvielfalt

LONDON - Die britische Regierung fürchtet um die Medienvielfalt in Großbritannien, sollte der Konzern des Medienmoguls Rupert Murdoch wie geplant den TV-Sender Sky übernehmen. Das teilte die britische Staatssekretärin für Kultur und Medien, Karen Bradley, am Donnerstag im Parlament in London mit. Daher müsse die Übernahme einer weiteren Prüfungsphase unterzogen werden.

Bombardier streicht in Deutschland bis zu 2200 Arbeitsplätze

HENNIGSDORF - Der Zughersteller Bombardier Transportation streicht in Deutschland in den nächsten Jahren bis zu 2200 seiner 8500 Arbeitsplätze. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hennigsdorf ankündigte.

Weitere Meldungen -Indiens Hauptstadt plötzlich weitgehend ohne McDonald's -Eurowings fliegt ab 2018 auch Langstrecke von München -Walgreens bläst Rite-Aid-Übernahme ab - neuer Milliarden-Deal -Großauftrag bis 2026: Bahn-Tochter Arriva fährt weiter in Südschweden -Städten reicht Ankündigung zur Nachrüstung von älteren Dieseln nicht -Nivea-Konzern Beiersdorf kämpft noch mit Folgen der Cyber-Attacke -Stuttgarter Gemeinderat entscheidet über Haltung zu Fahrverboten -BKA-Bericht: Mehr Geldautomaten gesprengt, mehr 'Skimming'-Fälle -Mehr Geld für Beschäftigte der Papierindustrie -Zypries warnt USA vor Strafzöllen auf Stahlimporte -Bei Bosch in Reutlingen brodelt es - Gespräche über Sparprogramm -Schärfere Regeln für Patente auf gezüchtete Pflanzen und Tiere -ROUNDUP: Gericht weist Klagen gegen 'Dresdner Bahn' in Berlin-Lichtenrade ab -Streit um Abgaswerte: Umwelthilfe kassiert Niederlage gegen Daimler -Nivea-Hersteller Beiersdorf baut in Hamburg neue Zentrale -Streit im Daimler-Stammwerk führt zu Produktionsausfällen -Läden in Hamburg schließen bei G20 früher - Schaufenster verrammelt -Schindler übernimmt Dralle Aufzüge in Bielefeld -ROUNDUP: Milchkontor im Umbaumodus - 'Wichtigstes Ziel 2016 klar verfehlt' -Streit um Ikea-Bett 'Malm': Deutscher Designer kann auf BGH hoffen -Radar-Spezialist Hensoldt plant doppelten Umsatz -Stephan Holthoff-Pförtner tritt als VDZ-Präsident zurück -ROUNDUP: Europa schränkt Patentierung gezüchteter Pflanzen und Tiere ein -Pandemie-Versicherung soll Gesundheits-Katastrophen verhindern -Elektrobranche erwartet kräftiges Wachstum -Philips schluckt weiteren Medizintechnik-Entwickler -Bericht: Arbeiter bei Lidl-Lieferanten unter Mindestlohn beschäftigt -IPO: Carrefour bringt brasilianische Tochter an die Börse -VW-Abgas-Skandal: Verhandlung über Kaufpreiserstattung beginnt -LG liefert Fahrerassistenzsystem an deutschen Autohersteller -Toshibas Speicherchip-Verkauf zieht sich - Konzern sieht Gründe bei Bietern -Novartis erhält EU-Zulassung für Zykadia bei bestimmtem Lungenkrebs -Covestro erwägt gezielte Übernahmen - Mögliche Sonderdividenden -Elektronikhändler Expert steigerte Umsatz auf 2,12 Milliarden Euro -Münchner Oberbürgermeister: Diesel-Fahrverbot noch nicht vom Tisch -Oettinger gegen Kahlschlag bei EU-Agrarfinanzierung -Das Rennen um die letzten DDR-Äcker läuft -Telekom startet Wettbewerb für intelligente Mode -ROUNDUP: Laptops dürfen auf USA-Flügen weiterhin ins Handgepäck -EU-Kommission schlägt private europäische Altersvorsorge vor -ROUNDUP: BKA warnt vor mehr Angriffen auf Geldautomaten und mehr Datenklau

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0216 2017-06-29/15:20