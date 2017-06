NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre Verluste der beiden Vortage angeknüpft. Die Renditen legten in allen Laufzeitbereichen zu.

Der US-Markt wurde durch die jüngsten Signale für eine geldpolitische Wende in anderen Währungsräumen belastet. So sind zuletzt aus der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Bank of Canada Hinweise für einen vorsichtigen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gekommen.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klare Richtung. So ist die US-Wirtschaft laut einer dritten Schätzung zu Jahresbeginn etwas stärker gewachsen als zunächst ermittelt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten in der vergangenen Woche überraschend zu.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,377 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 6/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,867 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 16/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,284 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 31/32 Punkte auf 103 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,832 Prozent./jsl/tos/jha/

