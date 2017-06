Washington - Die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um annualisiert 1,4 Prozent zum Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung war ein Zuwachs um 0,7 Prozent ermittelt worden, die zweite Schätzung hatte eine Rate von 1,2 Prozent ergeben.

Ausschlaggebend für die leichte Aufwärtsrevision der Wachstumszahlen war zum einen der private Konsum. Er wuchs mit 1,1 Prozent deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...