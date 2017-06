Da es schwierig ist, die Leistung bifacialer Module mit der herkömmlicher Module zu vergleichen, wenn man die üblichen Leistungstests anwendet, strebt das Unternehmen Jolywood gemeinsam mit dem TÜV Nord und CPVT in China ein einheitliches neues Testverfahren an.Der TÜV Nord, die erste nationale gesetzliche Prüfstelle für Photovoltaik-Produkte in China (CPVT) und der Hersteller Jolywood wollen gemeinsam einen neuen Teststandard für doppelseitige n-type-Solarmodule entwickeln. Bisher gebe es noch keine einheitlichen Standards für bifaciale Module, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am ...

