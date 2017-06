Zürich (ots) -



Digitalisierung ist einer der zukünftigen Erfolgsfaktoren für

jedes Unternehmen und gleichzeitig eine der grössten

Herausforderungen. Der erste Digital Summit für KMU, am 29. und 30.

August in der Messe Zürich hilft, sie zu meistern. Der

Wissenskongresses mit 100% Praxisbezug zeigt nicht nur auf worin die

Chancen und Risiken liegen sondern beantwortet auch die Frage

«Digitalisierung starten - ja, aber wie?»



Premiere des Digital Summit für KMU



Namhafte Schweizer Unternehmen wie Google, SAP, Postfinance, IAB

Switzerland oder KMU Swiss, über 40 Top-Experten, inspirierende

Keynotes und praxis-relevante Lernwerkstätte gestalten den Anlass.

"Der Digital Summit für KMU ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg

zur digitalen Transformation. Deshalb engagieren wir uns aktiv als

Partner für diesen Kongress mit Lernwerkstätten!", so Nicolas Bürer

von der Trägerorganisation des Events, digitalswitzerland. In über 30

Lernwerkstätten, erfahren Geschäftsführer und Entscheider von KMU,

wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierung erfolgreich nutzen. Ein

weiteres Highlight bieten die zwei Special Events für KMU aus

Bergregionen sowie Start-ups und Unternehmensgründer.



Antworten auf die Frage: Digitalisierung starten - ja, aber wie?



Heute muss man kaum mehr erklären, was Digitalisierung bedeutet.

Beinahe jeder nutzt Online-Shops, Social Media, Google Ads oder

schlicht das Smartphone. Vielmehr ist die entscheidende Frage, wie

macht man es richtig? Wie baut man erfolgreiche Web-Shops und setzt

Social Media für das Unternehmen gewinnbringend ein? Womit startet

man überhaupt? "Unser Ziel ist es, die Unternehmer dort abzuholen, wo

sie stehen und die Frage nach dem "Wie" mit konkreten Lösungen und

praktischen Werkzeugen zu beantworten", so Thomas Bergmann, Digital

Head & Projektleiter Digital Summit für KMU



Was erwartet die Teilnehmer?



Konkrete Antworten und Lösungen, Werkzeuge und Checklisten zum

Mitnehmen, praxisnah präsentiert und aufbereitet von Top-Experten des

Digital Business wie Prof. Martina Dalla Vecchia und Dr. Marc Peter,

FHNW, Roger Baur, IAB Switzerland, Rolf Schumann, SAP, Jörg Eugster,

Netbuisness, Benedikt Bitzi, Google oder Beat Bühlmann, Evernote und

vielen mehr. Die begleitende KMU Digital EXPO ermöglicht den direkten

persönlichen Austausch mit den Experten. Der Digital Summit für KMU

bietet in nur zwei Tagen die notwendige Orientierung, Hilfestellung

und Know-how, in einer Form, wie es in der Schweiz bislang nicht

möglich war. Weitere Informationen zu den Details finden

Interessenten unter www.digital-summit-kmu.ch.



Was sind die Themen?



Es werden alle relevanten Aspekte für eine erfolgreiche

Digitalisierung thematisiert. Die Schwerpunkte liegen auf:

-Digitale Transformation: Es gilt neue Strategien, Prozesse und

Geschäftsfelder zu definieren. Die Digitalisierung ist einer der

Schlüsselfaktoren für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.

-Digital Leadership: Die Arbeitswelt von morgen braucht neue

Führungsstrukturen! Mitarbeiter und die Kommunikation verändern sich

grundlegend. Starke Hierarchien und starre Führungsstile gelten als

veraltet.

-Digital Marketing: Wie findet man seine Kunden in Zukunft? Wie

verändert sich der Markt? Der digitale Wandel wirkt sich auf das

Informationsverhalten und die Kaufentscheidungsprozesse der Kunden

aus!



An wen richtet sich das Digital Summit für KMU?



Zielgruppe sind primär Unternehmer von mittelständischen Firmen,

innovative Geschäftsführer und Kadermitarbeiter (C-Level),

Kleinunternehmer, Start-ups, Solopreneurs, Firmengründer und KMU aus

Bergregionen.



Digital Summit on Tour



Auch nach der Kongresspremiere Ende Augustwerden die Teilnehmer

auf ihrem Weg weiter mit Informationen und Werkzeugen unterstützt.

Ewa Ming geht mit ihren Ideen sogar noch einen Schritt weiter:

"Erstmalig wird ein Wissenskongress auf Reisen gehen. Mit dem

"Digital Summit on Tour" werden wir in vielen Schweizer Städten vor

Ort und damit nah beim Kunden sein. So leisten wir einen anhaltenden

Wissenstransfer bei der Digitalisierung von Unternehmen in der

Schweiz.



Tickets Jetzt vergünstigte Early-Bird Tickets sichern unter:

http://www.digital-summit-kmu.ch/tickets/



Key Partner



Trägerorgansiation: digitalswitzerland



Key Partner: Google, SAP, iab Switzerland (Interactive Advertising

Bureau)



