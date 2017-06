Berlin (ots) -



Radioeins vom rbb wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und will hoch hinaus! In der 14. Etage des rbb-Fernsehzentrums am Theodor-Heuss-Platz eröffnet der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Samstag, 1. Juli 2017, die "Radioeins Dachlounge".



Robert Skuppin, Programmchef Radioeins: "Wir freuen uns unglaublich, gemeinsam mit unseren Hörern dort Sendungen zu produzieren, Konzerte und Lesungen zu veranstalten und natürlich auch zu trinken und zu essen. Von dort oben hat man einen sensationellen Blick auf ganz Berlin."



Zur Eröffnung am 1. Juli spielen "Element of Crime" exklusiv für Radioeins. Vom 2. Juli bis 31. Dezember ist die Bar täglich von 12.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Ab Montag, 3. Juli, sendet Radioeins sein Nightlife-Magazin "19 bis 21 Uhr" wochentags live aus der Dachlounge. Die Website www.radioeins.de/dach bietet eine 10-Tage-Vorschau und Informationen über Sonderevents sowie Speisenangebote. Fotos und Videos von der Dachlounge werden unter dem Hashtag rbbdach gebündelt.



"Radioeins ist eine Erfolgsmarke und begeistert weit über unsere Region hinaus. Mit großartigen Moderatoren, überraschenden Perspektiven und stets leichter Hand produziert das Team um Robert Skuppin täglich exzellentes Programm und tüftelt ständig an neuen Ideen. Zum 20. Jubiläum will Radioeins nach ganz oben, dafür gibt der rbb gern Rückenwind", sagt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.



Zugang und Eintritt



"rbb ganz oben - die Radioeins Dachlounge" in der 14. Etage des rbb-Fernsehzentrums erreichen Besucherinnen und Besucher über einen Seiteneingang nahe dem Pavillon am Theodor-Heuss-Platz. Innen- und Außenbereiche der Dachlounge sind rollstuhlgerecht. Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind. Karten für Sonderveranstaltungen kann man nur im Programm von Radioeins gewinnen.



Catering



Für das leibliche Wohl sorgt das renommierte Berliner 40seconds-Catering. Die Auswahl reicht vom Snack bis zum 4-Gänge-Menü, von Alkoholfreiem bis zum Bier. Plätze für das Restaurant können online reserviert werden. Gäste, die ein Abendmenü reservieren, erhalten an diesem Abend automatisch Zugang zur "Radioeins Dachlounge", egal ob laufender Normalbetrieb oder Sonderveranstaltung. Mehr im Internet unter www.40seconds.de



Die "Radioeins Dachlounge" in Zahlen Etage: 14 Höhe: 50 Meter Fläche: 210 qm Lounge und 100 qm Vorraum Gästeanzahl: 150 innen, 100 außen Tresen: 10 Meter lang



Bauzeit



Acht Wochen lang wurde in der 14. Etage gebaut, saniert und gewerkelt. Vom 2. Mai bis 25. Juni 2017 fanden die Bauarbeiten am Dach und im großen Konferenzraum in der 14. Etage statt, aus dem die "Radioeins Dachlounge" entstand.



