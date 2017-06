Der DAX hat über 12.500 Punkten weiter Long-Chancen bis 13.000 Punkte. 12.500 Punkte ist aktuell die wichtige Marke. Der Index sollte ab Juli erneuten Auftrieb erfahren und nocheinmal hochziehen. Unter 12.500 Punkten dürfte sich die Korrektur jedoch ausdehnen und ein Rücklauf bis 12.000 und 11.800 Punkte stattfinden.

In den USA zieht der S&P500 wieder an und notiert erneut unter dem Widerstand bei 2.450 Punkten. Der US-Index will noch nicht runter. Das wird das Rückschlagspotenzial für den DAX ebenfalls begrenzen.

Und auch hier dürfte sich im Juli neuer Spielraum nach oben bis ca. 2.480 Punkte ergeben. Eine große Korrektur sollte nach dem bisherigen Verlauf erst später im Juli oder Anfang August starten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.600 Punkten.

DAX über 12.500 Punkten mit Long-Chance bis 13.000 Punkte. Juli sollte neuen Spielraum nach oben bringen.

DAX im unteren Bereich des neuen Trendkanals (siehe Tageschart). Hier Long-Chancen.

Größere Korrektur dann später im Juli bis zur Jahresendrallye erwartet.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index ...

