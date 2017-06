Italien setzt sich gegen Kritik an staatlichen Hilfen für marode Banken zur Wehr. Man sei, anders als Deutschland, bisher mit sehr wenig Staatshilfen für Banken durch die Krise gekommen. Kritik kommt auch von der EZB.

Italien setzt sich gegen Kritik an der nationalen Auffanglösung für marode Banken zur Wehr und zeigt dabei mit dem Finger auch auf Deutschland. Anders als die größte Volkswirtschaft der Euro-Zone sei Italien bisher mit sehr wenig direkten Staatshilfen für Banken durch die Krise gekommen, schreibt Finanzminister Pier Carlo Padoan laut Vorabbericht vom Donnerstag in der "WirtschaftsWoche".

Die Regeln zur EU-Bankenunion seien gesetzt und von den Mitgliedstaaten geteilt worden, nachdem viele Länder nach der Finanzkrise von 2008 "Unsummen an Staatsgeldern" in die Stabilisierung ihres Bankensektors gesteckt hätten. "Wir reden hier über Hunderte Milliarden in Deutschland und im Vereinigten Königreich", schreibt Padoan.

Für Bundesbankchef Jens Weidmann ist die nationale Auffanglösung für italienische Krisenbanken indes ein schlechtes Omen für eine Vertiefung ...

