Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker rechnet fest damit, mit Japan bis zur kommenden Woche eine grundlegende Einigung auf ein Freihandelsabkommen zu erreichen. "Das ist ein wichtiges Abkommen. Ich gehe davon aus, dass es zustande kommen wird", sagte Juncker in Berlin bei einem Vorbereitungstreffen zum G20-Gipfel.

Die EU will mit einem Abkommen mit Japan ein Signal an US-Präsident Donald Trump senden, der Handelsverträgen kritisch bis ablehnend gegenüber steht und stärker auf den Schutz des amerikanischen Marktes setzt. Die Europäer wollen deshalb den Durchbruch noch vor dem Eintreffen Trumps Ende nächster Woche zum G20-Gipfel in Hamburg erreichen.

Einen Tag vor Beginn der großen Runde der Staats- und Regierungschefs in der Hansestadt würde dann der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe nach Brüssel kommen. Trump hatte Tokio mit dem Rückzug aus den Gesprächen über ein transpazifisches Freihandelsabkommen TPP brüskiert.

Damit Europäer und die ostasiatische Wirtschaftsmacht einen Erfolg verkünden können, hat Juncker Handelskommissarin Cecilia Malmström und den für Landwirtschaft zuständigen Kollegen Phil Hogan nach Japan entsandt. "Das hakt noch an einigen Stellen", gab der Kommissionspräsident in Berlin zu Protokoll.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.