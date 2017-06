Mainz (ots) -



Sie haben Großes geleistet in ihren Sportarten: Dirk Nowitzki, Basketball-Superstar der Dallas Mavericks, und Stefan Kuntz, Trainer der erfolgreichen deutschen U21-Mannschaft. Beide sind am Samstag, 1. Juli 2017, um 23.00 Uhr zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF.



Dirk Nowitzki wird am Montag, 3. Juli 2017, neben Miroslav Klose, Mika Häkkinen, Mick Schumacher und weiteren Prominenten in Mainz bei dem "Champions for Charity"-Event zugunsten der Dirk-Nowitzki-Stiftung und der "Keep Fighting Initiative" von Michael Schumacher auflaufen. Das Benefiz-Spiel findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Im Gespräch mit Gastgeber Sven Voss wird sich der 39-jährige gebürtige Würzburger auch zu seinen Zukunftsplänen bei den Dallas Mavericks äußern. Neben Russel Westbrook von den Oklahoma City Thunder, der gerade zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in der Basketball-Profiliga NBA gewählt worden ist, wurde Dirk Nowitzki mit der Trophäe des besten Mitspielers geehrt. Die Auszeichnungen wurden erstmals im Rahmen der NBA-Awards in New York vergeben.



Ob Stefan Kuntz als Trainer des neuen U21-Europameisters ins Studio kommt, steht noch nicht fest. Deutschland spielt am morgigen Freitag, 30. Juni 2017, im Finale gegen Spanien (live im ZDF ab 20.15 Uhr). Auf jeden Fall hat sein Team ein hervorragendes Turnier in Polen gespielt. Der ehemalige Nationalspieler, langjährige Bundesligaprofi, Manager und Trainer blickt auf dramatische und emotionale EM-Momente zurück.



Weitere Themen der Sendung: Confed-Cup-Finale und der Start der Tour de France in Düsseldorf.



