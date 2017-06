Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die richtige Kleidergröße zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Insbesondere wenn es um internationale Größen geht, oder online bestellt wird und nicht mal eben schnell verschiedene Größen ausprobiert werden können. Ein neues Online-Portal bietet Messanleitungen, Umrechner und zahlreiche Größentabellen für Frauen, Männer und Kinder.



Unterschiedliche Maßsysteme machen den Kleider und Schuhkauf oft unnötig schwer. Wie groß ist nochmal eine "M"? Und welcher Konfektionsgröße entspricht das eigentlich? Welche Schuhgröße habe ich in den USA? Was bedeuten die Weite-Länge-Angaben bei Jeans? Entspricht die EU-Größe der deutschen Größe - oder gibt es da Unterschiede? Und an welcher Stelle genau misst man eigentlich die Bundweite?



Ein neues Online-Portal will Abhilfe schaffen. Unter https://www.stylers.de finden sich detaillierte Messanleitungen, Umrechner in deutsche und internationale Größen und zahlreiche Größentabellen. Ob Schuh-, Hosen- oder Jackengrößen - die verschiedenen Umrechner liefern mit nur wenigen Eingaben das richtige Ergebnis für jeden Figurtyp.



"Nur wer seine genauen Körpermaße kennt, kann die Kleidergröße korrekt berechnen. Es lohnt sich hier ein wenig Zeit und Energie reinzustecken, denn schlechtsitzende Kleidung umzutauschen ist viel mühsamer.", so Tim Lilling von stylers.de. "Fast jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen. Der häufigste Grund dafür ist, dass die Kleidung nicht oder nicht richtig passt. Insbesondere Online-Shopper sollten daher bereits vor dem Bestellen ihre Größe kennen.", so Lilling weiter.



Über stylers.de: Ob Jeans, Oberbekleidung oder Schuhe - stylers.de ist der Spezialist rund um Kleidergrößen und Fitting-Guides. Zahlreiche Messanleitungen und Infografiken, über 30 Umrechner und 120 Größentabellen für deutsche und internationale Größen helfen beim Finden der perfekten Größe. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. Sitz von stylers.de ist Berlin.



OTS: stylers.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127072 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127072.rss2



Pressekontakt: Pressebüro Tim Lilling Gneisenaustr. 7a 10961 Berlin presse@stylers.de +49 (0) 30 41 72 52 78