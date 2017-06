Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die europäischen Länder der G20 wollen beim Gipfel der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer Ende kommender Woche in Hamburg ein Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen abgeben, aus dem die USA ausgetreten sind.

"Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Vorbereitungstreffen mit anderen europäischen Staatenlenkern im Kanzleramt. Die Staaten würden ihr "Festhalten am Pariser Abkommen noch einmal unterstreichen", betonte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. "Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen zur Vernunft bringen, dass sie uns auf dem Weg folgen."

Macron will USA nicht isolieren

Merkel bedauerte erneut den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen, das die Erderwärmung durch den Ausstieg aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas begrenzen soll. Für den Gipfel setzte sie aber trotz Differenzen in dieser und anderen Fragen, wie zum Beispiel beim Handel, auf gemeinsame Lösungen mit der Administration von US-Präsident Donald Trump. "Wir wollen gemeinsam - das ist die Botschaft - Lösungswege finden, auch wenn wir wissen, dass es in einigen Fragen ... nicht ganz einfach ist", sagte sie. Dies sei der Geist der in Berlin geführten Diskussion gewesen. Die USA seien ein wichtiger Teil der G20.

"Es bringt nichts, Länder zu isolieren", betonte Macron. Die Beziehungen zu den USA seien langfristig angelegt. Mehrere Teilnehmer des Vorbereitungstreffens sprachen sich ausdrücklich für einen freien und regelbasierten Welthandel aus. Trump hingegen setzt auf den Schutz des US-Marktes vor Importen und steht dem Freihandel äußerst kritisch gegenüber.

Merkel hatte bereits am Morgen in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht" und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik Trumps scharf angegriffen. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", so Merkel im Bundestag. Darum soll sich nach ihren Worten die Stärkung des Multilateralismus als Gedanke "wie ein roter Faden" durch die im Hamburg zu verabschiedende Gipfelerklärung ziehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/chg

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 09:34 ET (13:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.