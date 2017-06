München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Unter dem Unternehmenscredo "Connecting Global Competence" startet die Messe München ihre neue Markenkommunikation, bestehend aus digitalen Inhalten, einem neuen Kundenmagazin und dem Geschäftsbericht 2016. Entwickelt wurde die integrierte Content-Offensive von TERRITORY, Deutschlands Marktführer für Content Communication, der Konzeption, Kreation, Umsetzung und redaktionelle Betreuung verantwortet.



Titelthema der ersten Ausgabe des Digital- und Printmagazins ist die Welt der Logistik als Schlüsselbranche des digitalen Zeitalters. Kunden, Stakeholder und Journalisten finden unter www.messe-muenchen.de spannende Storys und wertvolle Hintergrundinformationen einer der weltweit größten Messegesellschaften. Das Content-Konzept des "MM Messe München Magazins" schöpft hierbei die Möglichkeiten von Print und Online aus: Im Webmagazin werden Storys mit spannenden Videos angereichert, während das Printmagazin auf 50 Seiten Raum für Reportagen und Hintergrundgeschichten bietet. Das neue Magazin schaut sprichwörtlich über den Tellerrand: Spitzengastronom Michael Käfer und Benediktiner-Abt Johannes Eckert bitten in der Erstausgabe zu Tisch und zelebrieren ein Abendmahl ganz eigener Art. Filmischen Einblick in diesen besonderen Austausch findet der Messe-München.de-User dann online.



"Kommunikation ist ein wesentlicher Faktor unseres Erfolges", ist Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, überzeugt. "Daher haben wir uns für das maßgeschneiderte und flexible Medienfamilienkonzept von TERRITORY entschieden."



Auch Aleksandra Solda-Zaccaro, Leiterin des Münchner Büros von TERRITORY, freut sich über das ambitionierte Projekt: "Die Messe München ist ein Global Player, der in München zu Hause ist und bei dem die Fäden aller Branchen zusammenlaufen. Heute schon die Welt von morgen auszustellen, Menschen zu vernetzen und global zu agieren, ist die Welt der Messe München. Diese Anforderungen bedienen wir passgenau von München aus."



Die Printausgabe des Magazins erscheint in deutscher und englischer Sprache und wird zusammen mit dem Geschäftsbericht weltweit an Top-Kunden verschickt.



(Filmmaterial steht zum Download unter https://www.territory.de/news/ zur Verfügung.)



Messe München



Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM - Internationales Congress Center München, im MOC Veranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist die Messe München weltweit präsent.



Über TERRITORY



TERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unter dem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten in acht Ländern den Content Value - und damit den unternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuen Unternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bis hin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf und Leistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content-Marketing, Sales-Marketing, Employer Branding, Internal Media, Word-of-Mouth- und Influencer-Marketing sowie Digital- und Social-Media-Marketing. TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, die Deutsche Bahn, EY, Hornbach, Lamborghini, Lufthansa, Miele, Nissan, Rossmann, Rewe, Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Nicole Westermann presse@territory.de TELEFON +49 (0) 5241 | 23480-449