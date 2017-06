Bonn (ots) - "Wir dürfen nicht müde werden, auf das Leid und die Not von Menschen auf der Flucht hinzuweisen und für Solidarität mit den Menschen zu werben, die bei uns Zuflucht, Rettung und Schutz suchen", so die ehemalige Parteichefin der Grünen und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth.



Menschenrechts- und Flüchtlingspolitik gehören zu den Schwerpunktthemen von Claudia Roth, unbestreitbar eine der populärsten Politikerinnen des Landes. Ihre emotionale und leidenschaftliche Art, sich u.a. für die Rechte von Minderheiten einzusetzen, polarisiert nicht nur, sondern macht sie zunehmend zum Ziel von Beleidigungen und Anfeindungen.



"Im Dialog" spricht Michael Hirz mit Claudia Roth über den Umgang mit Hass-Kommentaren im Netz, den Markenkern der Grünen sowie über die aktuelle Debatte zum Thema "Ehe für alle".



