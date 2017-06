Unterföhring (ots) - Frau am Steuer: Ungeheuer? Mitnichten! Die "Trucker Babes" sind Lkw-Fahrerinnen aus Leidenschaft und verstehen ihr Handwerk. Starke Frauen und gewaltige Motoren: Die Ladies müssen nicht nur ihre riesigen 40-Tonner pünktlich ans Ziel bringen, sondern sich auch in einer absoluten Männerdomäne behaupten. Für die Fahrerinnen in "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" gilt: keine Angst zeigen. Respekt verschaffen. Durchsetzen. kabel eins begleitet die fünf Frauen in ihrem Arbeitsalltag - zwischen Autobahn, Zeitdruck und Familienleben. Die dreiteilige Reportagereihe startet am Sonntag, 2. Juli 2017, um 20:15 Uhr.



Die "Trucker Babes":



Annette (50): "Der Haudegen" aus Trondheim (Norwegen), Lkw-Fahrerin seit 23 Jahren, ihr Truck: 620 PS Lissy (35): "Die Pink Lady" aus Laas (Südtirol), Lkw-Fahrerin seit 16 Jahren, ihr Truck: 730 PS Jana (40): "Die Chaos-Queen" aus Leutasch (Österreich), Lkw-Fahrerin seit 14 Jahren, ihr Truck: 460 PS Cindy (32): "Das Cowgirl" aus Wentdorf (Brandenburg), Lkw-Fahrerin seit elf Jahren, ihr Truck: 460 PS Katrin (30): "Das Küken" aus Weyerbusch (Rheinland-Pfalz), Lkw-Fahrerin seit zwei Jahren, ihr Truck: 450 PS



Die "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" ab Sonntag, 2. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2