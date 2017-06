Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Auswertung der Daten von mehreren tausend Nutzern der Vergleichsplattform für Paketdienste checkrobin (www.checkrobin.com) hat ergeben, dass Männer am häufigsten elektronische Artikel verschicken und Frauen am liebsten Kleidung. Die Daten der Vergleichsplattform zeigen auch, dass die beliebteste Wahl bei den Paketgrößen, mit 55% Anteil, die kleinste Größe Small ist und der durchschnittliche Preis für den Versand bei ca. 9EUR liegt.



Der durchschnittliche Wert des Inhaltes beträgt 42EUR, wobei Frauen hier bei 29EUR Warenwert im Mittel liegen und Männer bei 47,50EUR.



Wenn ins Ausland verschickt wird, dann liegt die USA an einsamer Spitze mit 35% als Zielland. Danach folgt Spanien mit 21% und das Vereinigte Königreich mit 12%.



Die meisten Pakete kamen aus Nordrhein-Westfalen, dicht gefolgt von Bayern und danach Baden-Württemberg.



80% der Nutzer haben ihre Pakete im Shop abgegeben und nur 20% haben den Service genutzt, das Paket abholen zu lassen.



Während die Preise für ein kleines Paket im Inland sich häufig nur um wenige Cent unterscheiden, unterliegt der Versand ins Ausland stärkeren Schwankungen. Versendet man beispielsweise innerhalb Deutschlands, so ist ein 2kg Paket mit den Maßen 40cm/20cm/40cm bei Hermes für 5,89EUR am günstigsten, mit nur wenigen Cent Unterschied zu DPD und DHL. Ein Versand von Deutschland nach Österreich kostet jedoch für das gleiche Paket bei DPD 15,80EUR, bei DHL 15,99EUR und bei Hermes 18,79EUR.



Die Preisdaten zeigen, dass der günstigste Service für Sendungen im Inland nicht automatisch auch am besten für Sendungen ins Ausland ist. Hier ist der ständige Vergleich der Preise am sinnvollsten.



Die Daten wurden anonymisiert von www.checkrobin.com ausgewertet.



OTS: checkrobin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126138.rss2



Pressekontakt: Clarity PR GmbH Patrick Pickhan patrick@clarity.pr phone: 0159 0290 4502