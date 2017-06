Scholz Holding GmbH: Chiho Environmental Group Limited hat Eigenkapital der Scholz Recycling GmbH erhöht

Pressemitteilung Scholz Recycling GmbH

Essingen, 29. Juni 2017

Chiho Environmental Group Limited hat Eigenkapital der Scholz Recycling GmbH erhöht

- Barkapitalerhöhung von 80 Mio. Euro bei der Scholz Recycling GmbH

- Verwendung der Einnahmen: Rückzahlung eines erstrangigen Überbrückungskredits in Höhe von 59 Mio. Euro und Erfüllung von Betriebskapitalanforderungen

- Scholz ist wieder auf einem guten Weg, um sein operatives Potenzial in vollem Umfang einzusetzen

Die Scholz Gruppe ("Scholz" oder "die Gruppe"), ein führender europäischer Schrottrecycler und eines der größten Recyclingunternehmen weltweit im Bereich der Eisen- und Nichteisenmetalle, hat heute angekündigt, dass die Chiho Environmental Group Limited ("CEG", vormals Chiho-Tiande Group Ltd.) das Eigenkapital der Scholz Recycling GmbH über eine Barkapitalerhöhung von 80 Mio. Euro erhöht hat. Diese Beträge werden eingesetzt, um einen erstrangigen Überbrückungskredit in Höhe von 59 Mio. Euro zurückzuzahlen, der Ende Juni 2017 fällig wird. Die verbleibenden 21 Mio. Euro werden verwendet, um Betriebskapitalanforderungen der Scholz Recycling GmbH zu erfüllen. Die Kapitalerhöhung erfolgte über die Chiho Renewables International Holding Ltd., eine direkte und hundertprozentige Tochter der CEG.

"Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer bedeutender Schritt zur Stabilisierung von Scholz und reduziert den Verschuldungsgrad deutlich. Sie macht die kontinuierliche starke Unterstützung der Gruppe durch CEG deutlich" erklärte Henry Qin, CEO der Scholz Recycling GmbH. "Nach einem Jahr erfolgreicher operativer und finanzieller Restrukturierung ist Scholz wieder auf einem guten Weg. Die Gruppe wird zukünftig in der Lage sein, ihr operatives Potenzial vollständig einzusetzen und ihre Handelsfinanzierung zu maximieren, um Volumen zurückzugewinnen und für ein Wachstum des Unternehmens zu sorgen. Das ist die Grundlage einer stabilen Zukunft unserer Geschäftstätigkeit."

Scholz hat nun die Gelegenheit, seinen Wachstumskurs auf der Grundlage eigenständiger finanzieller Stabilität weiter zu verfolgen, die durch das Engagement seines langfristigen strategischen Eigentümers CEG gestützt wird,

Über die Scholz Gruppe

Die Scholz Gruppe, ein Unternehmen der Chiho Environmental Group, ist ein führender europäischer Schrott-Recycler mit beeindruckender regionaler Präsenz in Deutschland, Polen, Österreich, den Balkan-Ländern, der Tschechischen Republik, Dänemark, den USA und Mexiko. Zudem ist die Scholz Gruppe eines der weltweit größten Recyclingunternehmen für Eisen- und Nichteisenmetalle.

Kontakt für Medienanfragen: FTI Consulting - Strategic Communications FTI Consulting - Strategic

Communications Dr. Hartmut Vennen Daniel Herbert

Tel.: +49 (0) 69 92037 137 +49 (0) 69 92037 183 E-Mail: hartmut.vennen@fticonsulting.com E-Mail: daniel.herbert@fticonsulting.com

