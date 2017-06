Früher schauten alle nur nach Skandinavien und Kanada - heute beobachten viele Länder genau, wie Deutschland mit Zuwanderern umgeht. Ziemlich gut, lobt die OECD. Und gibt gleichzeitig Entwarnung in Sachen Migration.

Die Industrieländerorganisation OECD gibt Entwarnung: Der Zenit bei der Zuwanderung ist wohl überschritten. Das gelte "sowohl mit Blick auf die Flüchtlinge, als auch beim Zuzug von Menschen aus anderen EU-Staaten", sagte der OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig bei der Vorstellung des Migrationsausblicks in Berlin.

In alle 35 OECD-Länder sind 2015 insgesamt 4,7 Millionen Menschen zugewandert - ein so hoher Wert wurde zuletzt 2007 erreicht. Die Schätzung für 2016 beträgt sogar fünf Millionen, genaue Zahlen gibt es noch nicht. In Deutschland gab es 2015 insgesamt 686.000 Zuwanderer. Doch knapp zwei Drittel davon waren solche aus anderen EU-Ländern, die kaum auffallen. Diese Gruppe der EU-Binnenwanderer, die zu uns kommen, hat sich in nur fünf Jahren von 134.000 auf 427.000 fast vervierfacht.

Oder anders ausgedrückt: 2015/16 haben rund 1,2 Milllio0nen Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Davon werden wohl rund 700.000 anerkannt werden, schätzt die OECD. Zum Vergleich: Allein zwischen 2012 und 2015 kamen rund 1,5 Millionen Zuwanderer aus der EU dauerhaft, also länger als ein Jahr, nach Deutschland. Studenten sind hier nicht einmal mitgezählt. ...

