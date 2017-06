Laut dem Notenbank-Chefvolkswirt Haldane müsse die Option einer Zinserhöhung "ernsthaft ins Auge gefasst werden", um möglichen Risiken in Zukunft entgegenzustehen. Indes wird die britische Kauflaune zunehmend gebremst.

In Großbritannien mehren sich die Signale für eine Zinserhöhung. Notenbank-Chefvolkswirt Andy Haldane sagte am Donnerstag der BBC, eine solche Option müsse "ernsthaft ins Auge gefasst werden", um die Inflation in Schach zu halten. "Einstweilen sind wir aber zufrieden damit, wo die Zinsen stehen. Doch wir müssen wachsam sein, was auf uns zukommt." Haldane hat bereits offen signalisiert, dass er im zweiten Halbjahr ...

