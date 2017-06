Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Doha (pts037/29.06.2017/15:50) - Qatar Airways und der Hamad International Airport verkünden ein aussergewöhnlich starkes Verkehrsaufkommen während der Hauptreisezeit in Doha. Über 500'000 Passagiere reisten an Bord von Qatar Airways trotz der aktuellen regionalen Reisebeschränkungen, die von den Nachbarländern auferlegt wurden. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Trotz der aktuellen Einschränkungen, die der Fluggesellschaft auferlegt wurden, sind unsere Kapazitäten von und nach Doha ausgelastet und laufen reibungslos. In den vergangenen sieben Tagen sind 510'949 Passagiere über den Hamad International Airport an Bord von über 2900 Flügen gereist. Während der Hauptreisezeit zu Eid-Al Fitr, 22.-24. Juni, starteten 49'794 dieser Passagiere auf Flügen direkt von Doha." Hamad International Airport berichtete, dass 19 Millionen Passagiere von Januar bis Juni 2017 befördert wurden. Dies sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Qatar Airways bedient auch weiterhin den Grossteil des bestehenden Netzwerkes aus mehr als 150 Destinationen. 90 Prozent dieser Flüge sind pünktlich gestartet. Nach IATA-Regulierung ist ein Flug pünktlich, wenn er innerhalb von 15 Minuten nach geplanter Abflugzeit gestartet ist. Die Fluggesellschaft hält auch weiterhin an ihren Expansionsplänen fest. Nach der Einführung ihrer neuen Route nach Dublin (Irland) am 12. Juni folgen nun die Routen nach Nizza (Frankreich) am 4. Juli und nach Skopje (Mazedonien) am 17. Juli. Zusätzliche neue Destinationen bis Ende des Jahres und 2018 sind Las Vegas (USA), Canberra (Australien), Douala (Kamerun), Libreville (Gabun), Medan (Indonesien), Rio de Janeiro (Brasilien), Santiago (Chile) und Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) sowie viele weitere. Anfang des Monats veröffentlichte die Fluggesellschaft ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 und präsentierte einen Nettogewinn von 541 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnisse zeigen auch eine jährliche Umsatzsteigerung von 10,4 Prozent. Als Zeichen des anhaltenden Erfolgs von Qatar Airways erhielt die Airline auf der Paris Air Show zum vierten Mal die Auszeichnung für die Airline des Jahres von Skytrax. Zusätzlich erhielt sie Preise für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste First Class Airline Lounge und die beste Airline im Nahen Osten. Das Drehkreuz der Airline, der Hamad International Airport, wurde in diesem Jahr von Skytrax mit fünf Sternen bewertet. Damit zählt er zu den insgesamt nur fünf Flughäfen, die diese Auszeichnung erhalten haben. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157685512207396 (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Reto Wilhelm Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170629037

June 29, 2017 09:50 ET (13:50 GMT)