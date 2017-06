Mainz (ots) - Freitag, 30. Juni 2017, 9.03 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gäste: Jens Voigt, Ex-Radrennfahrer Thomas Geisel, Düsseldorfer Oberbürgermeister



Tour de France 2017 - Tourstart diesmal in Düsseldorf Fahrrad fit machen - Putzen, aufpumpen und ölen Sonnenschutz für Kinder - Kinder sind besonders empfindlich







Freitag, 30. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Hantavirus: Infektionen steigen an - Wie kann man sich schützen? Expedition Erfurt - Ein Leben für die Tiere Drei Generationen Friseure - 120 Jahre Salon Bauer in Mainz







Freitag, 30. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Mittsommer mit Anita Hegerland - Besuch in Norwegen Charles und Camilla in Kanada - Das royale Paar auf Reisen Feier für Paola von Belgien - Musikfest mit der Familie







Freitag, 30. Juni 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Ehe für alle - Die Revolution im BGB Jean Ziegler zu G20 in Hamburg - Gegen die kannibalische Weltordnung Gelöschte Fotos auf Instagram - Zensur im Internet München: Scholl 2017-Flugblattaktion - Zentrum für politische Schönheit Preisgekrönte Literatur aus dem Kongo - "Tram 83" von Fiston Mwanza Mujila Katty beim Skulptur Projekt Münster - Die schönste Ausstellung des Jahres



Gäste: Philipp Ruch, Aktionskünstler, über Diktatur und Widerstand London Grammar, Band, mit "Oh Women Oh Man"



