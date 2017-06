Neuemission am KMU-Anleihen-Markt - das nächste Unternehmen möchte die derzeit gute Marktstimmung nutzen. Die Timeless Hideaways GmbH begibt eine neue Immobilien-Anleihe (A2DALV) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird jährlich mit 7,00 Prozent verzinst. Die Zinszahlung erfolgt dabei vierteljährlich, erstmalig am 01. November 2017. Die öffentliche und stückzinsfreie Zeichnungsangebot startet bereits am 30. Juni und soll bis zum 28. Juli 2017 andauern.

