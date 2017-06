Hamburg (ots) -



Nach der erfolgreichen Drachenreiter-Fortsetzung "Die Feder eines Greifs" im vergangenen Herbst folgt nun ein Jahr später ein Spin-Off der Reihe, erstmals vorab als Hörspiel. In "Drachenreiter - Die Vulkan-Mission" begeben sich Fliegenbein, der Homunkulus, die fliegende Ratte Lola Grauschwanz und Koboldmädchen Schwefelfell auf ihr eigenes großes Abenteuer: Mehr und mehr Fabelwesen verschwinden spurlos, und Schwefelfell fürchtet, dass auch Drache Lung unter ihnen ist. Die Mission führt die drei zu einem Isländischen Vulkan und beschert Fliegenbein eine unerwartete Begegnung.



"Seit Tintenherz weiß jeder, dass ich der Überzeugung bin, dass Geschichten eigentlich erst durch die menschliche Stimme zum Leben erwachen. Da musste es irgendwann passieren, dass ich eine meiner Geschichten als Hörspiel weitererzähle. Die Idee zur Vulkan-Mission kam mir und David Fowler, einem kanadischen Drehbuchautoren, bevor ich 'Die Feder eines Greifs' schrieb. Das Buch hätte es ohne diese Geschichte vermutlich nie gegeben, aber wir haben uns lange gefragt, in welcher Form wir sie erzählen. Als Comic? Als App? Als ich sie auf Anregung von Eduardo Garcia zum Hörspiel umschrieb, war das, als hätte sie ihre wahre Form gefunden. Und ich hoffe, das Hören wird ebenso viel Spaß machen wie das Schreiben! Ich kann es nicht erwarten, weitere Hör-Abenteuer zu schreiben." Cornelia Funke



Das Hörspiel "Drachenreiter - Die Vulkan-Mission" erscheint am 20. Oktober 2017 bei Atmende Bücher. Als Sprecher stehen bislang u.a. Bjarne Mädel, Kathrin Angerer, Hans Peter Hallwachs, Gala Othero Winter und Rainer Strecker fest - und auch Cornelia Funke selbst wird eine Rolle übernehmen. Die Buchausgabe erscheint im Frühjahr 2018 im Dressler Verlag.



Über Atmende Bücher:



Im Frühjahr 2016 gründete Cornelia Funke gemeinsam mit Eduardo Garcia vom Hamburger Tonstudio German Wahnsinn den Hörbuchverlag Atmende Bücher. Mit "Die Feder eines Greifs", dem zweiten Teil der "Drachenreiter"-Reihe, erschien dort im September 2016 das erste Hörbuch, das sich viele Wochen in den Hörbuch-Bestsellerlisten hielt und für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert wurde.



