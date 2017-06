Turnier findet vom 29. Juni bis zum 2. Juli auf dem Le Golf National statt



Paris (ots/PRNewswire) - Die HNA Group, ein globales Fortune 500-Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, kündigte heute den Start der HNA Open de France an. Mit der Eröffnung wird das erste Jahr eines fünfjährigen Engagements der HNA Group als Titelsponsor für das Turnier eingeläutet.



Chen Wenli, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HNA Group, sagte: "Wir warten gespannt darauf, den Startschuss für die HNA Open de France zu geben und dieses ikonische Sportereignis unterstützen zu dürfen. Dank dem Engagement der HNA Group gehört die Open de France jetzt zur Rolex Series, womit ein wichtiger Meilenstein für ein Turnier, das eine ereignisreiche Geschichte hinter sich und eine noch strahlendere Zukunft vor sich hat, erreicht ist. Angesichts unseres unglaublichen Starts in diesem Jahr, hoffen wir, mit einem Bewerberfeld, das sich aus Profi-Golfern aus der ganzen Welt zusammensetzt, die Stellung und das Format dieses Turniers in Europa und auch weltweit in den nächsten fünf Jahren noch stärker zu machen. In Anbetracht der Chance, diese großartige Sportveranstaltung unterstützen zu dürfen, könnten wir kaum stolzer sein, wobei wir in diesem Zusammenhang gleichzeitig noch mehr Verbrauchern und Partnern das auf dem Markt führende Reise- und Tourismusgeschäft von HNA vorstellen können."



Herr Wenli sagte weiter: "Die HNA Open de France ist der Eckpfeiler unserer Paris International Week, mit der wir ein Bekenntnis zu unserem globalen Engagement, Menschen zusammenzubringen, abgeben. Die Partnerschaft wird es uns zudem ermöglichen, die Bekanntheit unserer Marke bei einem breiteren Konsumentenkreis weiter auszubauen, was in Verbindung mit einem prestigeträchtigen Event und weiteren Vorstelllungen unserer Anlagen für den Tourismus und für Reisen nach Frankreich als eines der weltweit großartigsten Reiseziele erreicht werden soll. Wir sind sehr glücklich, hier in Paris zusammenkommen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Tagen das Turnier genießen zu können."



Die HNA Open de France findet vom 29. Juni bis zum 2. Juli auf dem Le Golf National in Paris statt. Tickets stehen unter opendefrance.europeantour.com zum Kauf bereit.



Über die HNA Group



Die HNA Group ist ein globales Fortune 500-Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft auf der Insel Hainan in Südchina zu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa 145 Milliarden US-Dollar, über 90 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und einer internationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern, die vorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind, entwickelt. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal-integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNA betreibt und investiert in beinahe 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern über die wichtigen Märkte hinweg und verfügt über 1.250 Flugzeuge, die beinahe 100 Millionen Passagiere in weltweit 270 Städte befördern. Das Logistikgeschäft von HNA genießt eine Führungsposition in der Logistik und dem Lieferkettenmanagement mit Kapazitäten in den Bereichen Frachtverkehr, Anlagenbau, Schiffstransporte, externe Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Im Hinblick auf Finanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte bankfremde Leasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedener Geschäfte in den Bereichen Mobilienleasing, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditdienste.



