Eine achtköpfige Jury hat 17 Wettbewerbsbeiträge für die Finalrunde des neu ausgerichteten CMS Purus Innovation Awards (PIA) nominiert. Die seit dem Jahr 2005 verliehene Branchenauszeichnung prämiert intelligente Produkte, Tools und Systeme, die durch hohe Anwendungsqualität und überragende Gesamtkonzeption überzeugen. Die Aussteller der CMS 2017 Berlin - Cleaning. Management.Services. (19.-22.9.) hatten die Wettbewerbsbeiträge zuvor nach strengen Auswahlkriterien eingereicht. Die Jury bewertet die Produkte in den sechs Kategorien "Großmaschinen" "Kleinmaschinen", "Equipment", "Waschraumhygiene", "Digitale Tools und Systeme" sowie "Reinigungsmittel". In diesem Jahr haben die Aussteller der internationalen Reinigungsfachmesse 62 Produkte eingereicht - so viele wie nie zuvor. Der Innovationspreis wird von der Messe Berlin GmbH am 19. September auf dem abendlichen CMS-Event verliehen. Eine Sonderschau in Halle 6.2 zeigt während der CMS 2017 alle 17 Wettbewerbsbeiträge der Finalrunde.



Die 17 nominierten PIA-Finalisten



Für die Endausscheidung zum CMS Purus Innovation Award 2017 haben sich folgende Wettbewerbsbeiträge in sechs Kategorien qualifiziert:



Kategorie Großmaschinen: 1. ADLATUS Robotics GmbH - ADLATUS CR 700 Autonomes Reinigungsroboter-System 2. Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG - TASKI swingobot 2000 3. Nilfisk GmbH - Nilfisk Liberty A50



Kategorie Kleinmaschinen: 1. Kenter Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH - i-mop XXL 2. Nilfisk GmbH - GD5 Battery 3. Wetrok AG - Monovac Freedom



Kategorie Equipment: 1. Emil Deiss KG (GmbH & Co.)- UNIVERSAL PLUS Müllbeutel 2. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG - EASY! Force Advanced 3. TTS Cleaning s.r.l. - BiLap Twist



Kategorie Waschraumhygiene: 1. LUCART SPA - Econatural Paper and Dispenser System 2. OPHARDT Hygiene- Technik GmbH & Co. KG - the untouchable TM



Kategorie Digitale Tools und Systeme: 1. Igefa E-Business GmbH & Co. KG - igefa APP zur Prozessoptimierung 2. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG - Kärcher MANAGE 3. Vermop Salmon GmbH - Vermop Digital



Kategorie Reinigungsmittel: 1. Dr. Schutz GmbH - PU Color (System floor-remake) 2. tana-Chemie GmbH / Werner & Mertz Professional - Erweiterung Quick & Easy System 3. Wetrok AG - Wetrok Granuline



Unmittelbar vor der CMS 2017 wird die Jury in einer zweiten Abstimmungsrunde am 16. September die Preisträger ermitteln. Zur achtköpfigen Jury unter Vorsitz von Stephan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin, gehören Jürg Brechbühl, Präsidiumsmitglied des europäischen Verbandes FIDEN; Christof Flötotto, Diplom Designer und Marketingberater; Alexander Holzmann, Geschäftsführender Verleger Holzmann Medien GmbH & Co. KG; Bernd Jacke, CEO European Customer Synergy & Senior Advisor WISAG, Germany; Martin Lutz, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Gebäudereiniger-Handwerk; Fadime Sarikaya, Spezialistin für strategische Einkaufsoptimierung; Moderation: Ake Rudolf, Diplom Designer; Strategischer Leiter, Internationales Design Zentrum Berlin (IDZ).



Kooperationspartner des CMS Purus Innovation Awards ist das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ), Medienpartner ist "rationell reinigen - Gebäudedienste", eine Fachzeitschrift der Holzmann Medien GmbH & Co. KG.



