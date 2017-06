Köln (ots) -



Nach mehr als 21 Jahren sagt Shary Reeves dem WDR Kinderfernsehen "Ah!-de". Das gab die beliebte Moderatorin am Rande der Dreharbeiten für die neue Staffel des schrägen, jungen Wissensmagazins "Wissen macht Ah!" bekannt. Shary Reeves: "Das Leben bietet mir so viele spannende Aufgaben und Perspektiven. Es ist für mich gerade Zeit für jede Menge Neues."



Seit 2001 moderiert sie das etwas andere Wissensmagazin zusammen mit Ralph Caspers und klärt dabei auch so wichtige Fragen wie "Warum haben Kamele Höcker?", "Warum klebt Kaugummi?" und "Wie entstehen Popel?". Generationen heranwachsender Besserwisser haben bei Shary und Ralph gelernt. Insgesamt 415 "Wissen macht Ah!"-Episoden sind im Laufe der Jahre zusammengekommen. Sie sind bei KiKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, zur besten Sendezeit zu sehen und zählen auch nach 16 Jahren zu den beliebtesten Programmen im deutschen Kinderfernsehen.



Ihren Ausstieg bei "Wissen macht Ah!" erklärt Shary Reeves: "Ich habe so viele Ideen im Kopf und Projekte im Kalender, die sich aktuell konkretisieren. Und dabei unbändige Lust, Neues auszuprobieren", sagt sie. Nach 21 Jahren Kinderfernsehen für den WDR und unzähligen Ah!-Momenten sei es an der Zeit Ah!-de zu sagen.



"Besserwissen muss nicht schlecht und kann überaus unterhaltsam sein. Das hat Shary Reeves seit mehr als zwei Jahrzehnten beim WDR eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dafür danken wir ihr. Groß und Klein verdanken ihr ungezählte Aha-Erlebnisse - nicht umsonst zählt Shary Reeves zu den bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen des deutschen Kinderfernsehens", sagt Brigitta Mühlenbeck, Leiterin des WDR Kinder- und Familienprogramms.



Shary und Ralph klären: Was ist "Typisch deutsch"? Für ihren letzten Einsatz bei "Wissen macht Ah!" hat sich Shary Reeves eine besondere Episode ausgesucht: "Typisch deutsch?" lautet der Titel ihrer Sondersendung zum diesjährigen KiKA-Schwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben". Dabei geht es darum, wie das Miteinander verschiedener Kulturen in unserem Land funktionieren kann. Ein Thema, das auch Shary Reeves seit vielen Jahren sehr am Herzen liegt. Für ihr umfassendes ehrenamtliches Engagement für verschiedene Projekte wurde sie 2016 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.



Ralph Caspers wird auch weiterhin für die WDR-Produktion "Wissen macht Ah!" tätig sein. Wer zukünftig für das Erfolgsformat vor der Kamera stehen wird, wird zur Produktion der nächsten Staffel im Herbst 2017 bekannt gegeben.



Zur Person Shary Reeves ist auch bekannt als ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin und Buchautorin. Im Disney-Animationsfilm "CARS3", der im September 2017 in die Kinos kommt, spricht sie die Rolle der "Shary Schlau". Shary Reeves moderiert große Veranstaltungen und Diskussionsrunden. 2014 veröffentlichte sie ihre viel beachtete Biografie "Ich bin nicht farbig". Geboren wurde sie in Köln als Tochter eines kenianischen Philosophieprofessors, der für die Deutsche Welle arbeitete und dort ihre Mutter aus Tansania, eine Krankenschwester, kennenlernte. Shary Reeves wuchs in Köln und New York auf. Erfolge feierte sie gemeinsam mit ihren Geschwistern in der Soul- und HipHop-Formation "4 Reeves". Seit 1996 war sie als Schauspielerin in der Soap "Marienhof" und als Moderatorin beim "Maus-Club" zu sehen, den sie ab 1998 gemeinsam mit Ralph Caspers moderierte. Seit 2001 stehen sie bei "Wissen macht Ah!" vor der Kamera. Da die 2017 produzierten Sendungen des Wissensformats erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr ausgestrahlt werden und auch "Wissen macht Ah!"-Klassiker weiterhin bei KiKA zu sehen sein werden, wird Shary Reeves nach wie vor als "Wissen macht Ah!"-Moderatorin im Fernsehen zu sehen sein.



