Auden AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für 2016

DGAP-News: Auden AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Auden AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für 2016 29.06.2017 / 16:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Positiver Jahresabschluss mit einem Gewinn von 0,2 Millionen Euro - Gewinnprognose für 2017 bekräftigt - Verkauf einer der ersten Digital-Beteiligungen steht unmittelbar bevor

Berlin - Die Auden AG gibt bekannt, dass sie das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 0,2 Millionen Euro (aufgrund außerordentlicher Erträge) abgeschlossen hat. Für das vorangegangene Geschäftsjahr 2015 musste die damalige Kilian Kerner AG noch einen Fehlbetrag von 3,8 Millionen Euro, sowie im ersten Halbjahr 2016 einen Verlust von 2,7 Millionen Euro ausweisen. Das Geschäftsjahr 2016 war in den ersten sechs Monaten geprägt durch hohe Abschreibungen aus dem Modegeschäft, welches das Auden-Management unmittelbar nach Aufnahme seiner Tätigkeit Mitte des Jahres reorganisiert und im Verlauf effizient abgewickelt hat. In der zweiten Jahreshälfte lag der Fokus des Vorstands dann auf dem jetzigen Kerngeschäft der Gesellschaft, wobei ein Portfolio von mittlerweile sechs Beteiligungen erfolgreich aufgebaut wurde.

Der Berliner Private-Equity-Spezialist konnte nun durch die Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2016 das selbst gesteckte Ziel eines positiven Jahresabschlusses im ersten Jahr der Umbenennung und Umstrukturierung vom Mode-Label Kilian Kerner zum aktiven Investor Auden AG belegen.

Der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wird im Juli vorliegen. Grund ist die diesjährige Umstellung der Bilanzierung der Auden AG auf die International Financial Reporting Standards (IFRS). Für die neue Bilanzierungsmethode war im Zuge der Professionalisierung ein Wechsel von den bisherigen externen Beratern im Bereich Buchhaltung, Steuern und Audit zu einem neuen und größeren Dienstleister nötig geworden. Eine Auswirkung auf das vorliegende Ergebnis ist dadurch nicht gegeben.

Die Auden AG gibt des Weiteren bekannt, dass sie unmittelbar vor dem Verkauf einer ihrer ersten Beteiligungen steht. Das Management der Auden AG bekräftigt in diesem Zusammenhang die bisherige Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2017.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanagement gehalten und finanziert. So entstehen absolut gleichgerichtete Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch untermauert werden, da die Gesellschaft keinerlei Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

29.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

587983 29.06.2017

ISIN DE000A161440

AXC0245 2017-06-29/16:58